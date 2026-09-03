Cane terrorizzato sull’autostrada Modica-Siracusa: salvato dalla Polizia di Stato

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Un cane spaventato e in precarie condizioni di salute, solo sulla corsia d’emergenza dell’autostrada Modica-Siracusa. Attorno a lui, le auto che sfrecciavano ad alta velocità e il rischio concreto che quella presenza potesse trasformarsi in una tragedia, per l’animale e per gli automobilisti.

A evitare il peggio sono stati due agenti della Polizia di Stato di Ragusa, intervenuti tempestivamente dopo aver notato il cane in un tratto particolarmente insidioso dell’autostrada.

La priorità è stata immediatamente quella di mettere in sicurezza la zona e impedire che l’animale venisse travolto o che, spaventato, potesse invadere la carreggiata provocando un grave incidente.

Il cane era terrorizzato: per salvarlo serviva pazienza

Il recupero, però, non è stato semplice. Il cane, probabilmente già provato dalla situazione e dalle sue condizioni di salute, era estremamente diffidente e impaurito. Di fronte al tentativo degli agenti di avvicinarsi, continuava a sottrarsi.

Ed è proprio in quel momento che l’intervento si è trasformato in qualcosa di più di una semplice operazione di sicurezza stradale.

I due poliziotti hanno scelto di non forzare il recupero. Con pazienza, tenacia ed empatia hanno cercato di conquistare gradualmente la fiducia dell’animale, avvicinandolo senza spaventarlo ulteriormente.

Un passo alla volta, il cane ha smesso di fuggire. Alla fine gli agenti sono riusciti a prenderlo e a metterlo al sicuro all’interno della vettura di servizio.

Prima la sicurezza, poi le cure per il cucciolo

Una volta eliminato il pericolo per la circolazione e portato in salvo il cane, l’animale è stato affidato al personale del servizio competente, che potrà occuparsi delle prime cure veterinarie e garantirgli il sostentamento necessario.

Un epilogo che ha permesso di evitare il peggio e di restituire sicurezza anche agli automobilisti che percorrevano quel tratto dell’autostrada.

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