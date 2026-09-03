Auto ribaltate, schianti e alta velocità: sei denunciati per aver guidato dopo aver bevuto. Patenti ritirate

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Controlli serrati sulle strade della provincia di Ragusa nell’ultima decade di agosto, quando l’aumento del traffico nelle località turistiche, soprattutto nelle ore serali e notturne, ha spinto il Comando Provinciale dei Carabinieri a intensificare i servizi di controllo del territorio. Nel mirino, in particolare, le violazioni più pericolose del Codice della strada e il fenomeno della guida in stato di alterazione provocata dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Numerosi gli automezzi sottoposti a verifica dai militari dell’Arma. Il bilancio dell’ultima settimana parla di sei persone denunciate per gravi violazioni del Codice della strada e altrettante patenti ritirate o sospese. Una sequenza di episodi che riporta ancora una volta l’attenzione sul rischio legato alla guida dopo aver bevuto, soprattutto durante le ore della notte e nei fine settimana estivi.

Auto contro un muro e poi contro un’Audi: denunciato un giovanissimo

Gli ultimi due interventi si sono verificati nelle scorse ore. Il primo lungo la strada provinciale Pozzallo-Pachino, in territorio di Ispica, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica è intervenuta intorno alle 4 del mattino.

Una Peugeot, condotta da un giovanissimo, era finita prima contro un muro e successivamente aveva urtato, nella parte posteriore, un’Audi. I militari hanno sottoposto il conducente agli accertamenti previsti e il test con etilometro ha evidenziato la presenza di alcol oltre i limiti consentiti. Per il giovane è quindi scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Auto ribaltata a Pozzallo, conducente positivo all’alcol test

Poco dopo, sempre a Pozzallo, un altro intervento della stessa Aliquota Radiomobile. Questa volta i Carabinieri sono stati chiamati per un’automobile capovolta in viale Australia, intorno alle 3 del mattino.

Anche in questo caso il controllo sul conducente ha evidenziato un tasso alcolemico ampiamente superiore ai limiti previsti dalla legge. È scattata quindi la denuncia, accompagnata dal ritiro della patente.

A 20 anni e neopatentato, fermato dopo una corsa a forte velocità

Un altro episodio si era verificato nei giorni precedenti sempre a Pozzallo. Poco dopo le 23, una pattuglia dei Carabinieri ha notato una Volkswagen Golf procedere a velocità molto elevata lungo viale Asia e ha deciso di procedere al controllo.

Alla guida c’era un ventenne, neopatentato. Il giovane è risultato positivo all’alcol test e, considerata la violazione accertata, è stato denunciato.

Spettacolare incidente a Santa Maria del Focallo

Tra gli interventi effettuati dai Carabinieri anche quello avvenuto a fine agosto a Santa Maria del Focallo, dove un incidente spettacolare ha fortunatamente provocato conseguenze solo per i veicoli e non per le persone.

Nel pomeriggio, una Fiat Punto che percorreva a forte velocità la SP 67 è finita sullo spartitraffico collocato alla confluenza con viale Kennedy. Quando la pattuglia dell’Arma è arrivata sul posto, il quarantenne alla guida stava tentando, senza riuscirci, di spostare l’automobile dalla posizione nella quale era rimasta dopo l’impatto.

Dopo i rilievi e gli accertamenti sul conducente, anche in questo caso è scattata la denuncia. Contestate inoltre altre violazioni del Codice della strada, per le quali sono state elevate sanzioni amministrative.

Altri due casi a Ragusa

Il bilancio dei controlli si completa con altri due episodi registrati a Ragusa. Gli operatori della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno sottoposto a controllo un 28enne del posto e un 24enne di Francofonte, in provincia di Siracusa.

Entrambi, secondo quanto accertato dai militari, hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito. Anche per loro è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Patenti trasmesse alla Prefettura

Nei casi accertati, come previsto dalla normativa, le patenti sono state ritirate e trasmesse alla Prefettura, alla quale spetterà il procedimento relativo alla sospensione.

L’attività dei Carabinieri prosegue dunque lungo le principali arterie della provincia, con particolare attenzione alle zone caratterizzate dalla maggiore presenza di veicoli e alla fascia oraria notturna, per prevenire comportamenti che possono trasformare una serata in un grave incidente.

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