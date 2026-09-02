DJ senza SCIA e locale aperto senza prescrizioni: blitz della Polizia a Marina di Ragusa

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La Polizia di Stato alza il livello dei controlli a Marina di Ragusa per verificare il rispetto delle norme che regolano i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. Gli accertamenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno fatto emergere due situazioni irregolari, con una denuncia in stato di libertà e una contestazione amministrativa.

L’attività rientra nei servizi predisposti per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità competenti e garantire condizioni di sicurezza nei luoghi frequentati dal pubblico, soprattutto in occasione di eventi e iniziative legate all’intrattenimento.

Locale aperto senza rispettare le prescrizioni: denunciato un 53enne

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un uomo italiano di 53 anni, ritenuto responsabile di aver mantenuto aperto un locale di pubblico spettacolo senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità.

Si tratta di disposizioni che hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza delle persone all’interno e nelle immediate pertinenze dei locali. Il mancato rispetto delle prescrizioni ha portato gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa a procedere con la denuncia.

Evento musicale con DJ senza SCIA

Gli stessi controlli hanno portato alla contestazione di un illecito amministrativo nei confronti di un altro italiano, di 45 anni. In questo caso, l’attenzione degli agenti si è concentrata sull’organizzazione di un intrattenimento musicale con la presenza di un DJ.

L’evento era stato pubblicizzato attraverso i social network, ma, secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, non era stata presentata la prescritta S.C.I.A., la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

L’assenza dell’adempimento previsto dalla normativa ha fatto scattare la contestazione amministrativa nei confronti dell’organizzatore.

La Polizia di Stato ha fatto sapere che l’attività di controllo proseguirà, con particolare attenzione alle situazioni che possono incidere sulla pubblica incolumità e sul regolare svolgimento degli eventi.



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