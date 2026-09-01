Lite in una casa di comunità a Modica, un uomo ucciso: individuato il presunto autore

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Un alterco tra stranieri all’interno di una casa di comunità a Modica è sfociato in un omicidio. La lite sarebbe scoppiata intorno alle 12 e, al culmine della discussione, un uomo sarebbe stato ucciso.

La vittima e il presunto autore dell’omicidio sarebbero stati entrambi identificati e sarebbero di origine egiziana.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia dei carabinieri di Modica, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno, che dovranno procedere agli accertamenti di competenza.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio e sulle circostanze che hanno portato alla lite.

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