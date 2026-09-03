Soltanto 34 edifici scolastici iblei su 215 risultano avere l’agibilità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Soltanto 34 dei 215 edifici scolastici censiti in provincia di Ragusa risultano provvisti del certificato o della segnalazione certificata di agibilità. La quota è pari al 15,8%. Per altri 180 immobili la banca dati riporta “no”, mentre per uno il dato è “non definito”.

I numeri emergono dall’elaborazione del dataset “Certificazioni e documenti relativi alla sicurezza”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e aggiornato all’anno scolastico 2024/25. Il conteggio riguarda gli edifici, identificati attraverso il codice dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, non le istituzioni autonome: uno stesso immobile può ospitare più scuole o più indirizzi.

Il dato ragusano resta inferiore alla media siciliana. Nell’Isola risultano 671 edifici con agibilità su 3.138 censiti, pari al 21,4%. Per 2.431 immobili è indicato “no”, per 28 “non definito” e per otto l’agibilità risulta soltanto parziale.

Rispetto al 2017/18, la situazione della provincia di Ragusa mostra un miglioramento: allora gli edifici con certificato erano 21 su 232, appena il 9,1%. In Sicilia, invece, risultavano 922 immobili certificati su 3.666, il 25,1%. Il confronto va letto con cautela: tra i due anni è cambiato il numero degli edifici censiti e non si tratta necessariamente dello stesso insieme di immobili.

Va chiarito anche il significato del “no”. La banca dati registra le informazioni comunicate dagli enti locali proprietari o gestori. L’assenza del certificato o della segnalazione non equivale automaticamente a un provvedimento che dichiara l’edificio inagibile: può indicare una pratica assente, incompleta, non aggiornata o non trasmessa all’Anagrafe.

Oggi l’agibilità viene attestata normalmente mediante la Segnalazione certificata di agibilità. Occorrono, tra l’altro, l’asseverazione di un tecnico sulla sicurezza e salubrità dell’immobile, la documentazione strutturale, l’aggiornamento catastale, l’attestazione sull’accessibilità e le dichiarazioni di conformità degli impianti. Per gli edifici scolastici si aggiungono gli adempimenti antisismici e antincendio, che restano certificazioni autonome e non vanno confusi con la sola agibilità.Il quadro ministeriale non dice dunque che 181 scuole ragusane siano pericolose. Dice però che, per la grande maggioranza degli edifici censiti, l’Anagrafe nazionale non registra un’attestazione completa di agibilità. Una distanza documentale che gli enti proprietari – i 12 Comuni e il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) – dovrebbero chiarire edificio per edificio.

I 34 edifici provvisti di certificato, comune per comune

Le denominazioni riportate sono quelle delle sedi scolastiche associate nel Portale ministeriale. Quando nello stesso immobile risultano più codici scolastici, sono indicate tutte le denominazioni.



Nessun edificio con risposta “sì” risulta nei dati 2024/25 per Acate, Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Scicli. Ciò descrive esclusivamente quanto registrato nel dataset, non un accertamento diretto presso i Comuni.

© Riproduzione riservata