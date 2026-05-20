La polemica col “tuppo” infiamma la Sicilia: tra influencer, gelatieri e brioche da 6 euro

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In Sicilia l’estate non è ancora iniziata ufficialmente, ma la temperatura della polemica ha già superato i 40 gradi. E stavolta al centro del dibattito non ci sono né politica né calcio, ma uno dei simboli più amati dell’isola: la brioche col tuppo accompagnata dal gelato.

Tutto nasce da un video pubblicato sui social dall’influencer Lorenzo Tripi, che ha criticato il prezzo di una brioche con gelato e panna venduta a 6,50 euro nella sede catanese della gelateria Don Peppinu, marchio siciliano nato a Modica e diventato negli anni uno dei nomi più conosciuti del gelato artigianale isolano.

Il reel ha rapidamente acceso il dibattito online tra chi considera ormai “fuori controllo” i prezzi del gelato e chi invece difende il valore della qualità artigianale.

Da una parte i consumatori nostalgici: «Negli anni ’90 con mille lire prendevi brioche, panna e cioccolato», scrivono in tanti sui social. Dall’altra i gelatieri che rivendicano costi ormai radicalmente cambiati:

materie prime, energia, personale, contributi, affitti e investimenti.

A intervenire è stato anche Dario Pistorio, presidente di Fipe Confcommercio Catania, che ha difeso apertamente il comparto artigianale: «Si parla di caro gelato senza offrire un quadro completo e oggettivo», ha dichiarato, sottolineando come un gelato confezionato industriale da 70 grammi venga venduto tra 2,50 e 3,50 euro, mentre una brioche artigianale con gelato possa arrivare a pesare tra 230 e 280 grammi.

Secondo Pistorio il vero nodo è culturale: «In Sicilia siamo stati abituati per decenni a prezzi bassi perché abbiamo avuto salari bassi». Un’analisi che ha acceso ancora di più il confronto online.

La risposta più dura è arrivata però direttamente da Peppe Flamingo, titolare del brand modicano. Flamingo ha contestato il metodo di alcuni influencer, accusandoli di attaccare attività che non avrebbero accettato collaborazioni commerciali. «Io non critico il lavoro degli influencer, ma non trovo elegante lanciare critiche feroci solo perché non si è ottenuto un incarico a pagamento», ha dichiarato in un lungo video social diventato virale. L’imprenditore ha poi difeso il prezzo del prodotto spiegando la differenza tra un gelato industriale e uno realizzato partendo da materia prima “nobile cruda”, senza aromi né coloranti artificiali. Nel video mostra persino un nuovo premacinatore da 40 mila euro utilizzato per trasformare nocciole appena tostate in pasta per gelato artigianale.

«Il pistacchio aromatizzato costa una cosa, il pistacchio di Bronte certificato un’altra», sostiene Flamingo, ricordando che dietro una brioche da 6 euro ci sono: personale in regola, contributi, ricerca, attrezzature, qualità delle materie prime.

La polemica però non si è fermata. L’influencer ha replicato accusando l’imprenditore di non accettare le critiche e di trasformare ogni osservazione in un attacco personale. «In Sicilia si ragiona così: se non la pensi come me sei da censurare e attaccare», ha scritto, denunciando toni che a suo dire rischiano di diventare intimidatori. Uno scontro che nel giro di pochi giorni ha trasformato una semplice brioche col tuppo in un caso social regionale.

Dietro la polemica, però, c’è qualcosa di più profondo del prezzo di un dessert. C’è una Sicilia che cambia: consumatori più attenti ai prezzi, imprese che rivendicano qualità e legalità, influencer sempre più centrali nella comunicazione commerciale, social network che trasformano ogni scontrino in dibattito pubblico.

Intanto i numeri raccontano un dato chiaro: dal 2021 i prezzi del gelato sono aumentati sensibilmente in tutta Italia, complici rincari energetici e costi delle materie prime. E mentre qualcuno evidenzia come “al Nord una pallina di gelato costi anche 2,50 euro”, altri continuano a vedere nella brioche col tuppo un simbolo popolare che rischia lentamente di diventare un piccolo lusso.

Una cosa però è certa: mai come quest’anno il vero gusto dell’estate siciliana sembra essere quello della polemica.

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