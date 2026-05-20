A Scicli arriva il commissario regionale per il bilancio: rischio scioglimento del Consiglio

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Scicli si trova ad un bivio. L’arrivo del commissario regionale per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del DUP, il documento unico di programmazione, rende chiaro il delicato momento che sta vivendo il Comune sciclitano. Il dottor Giovanni Cocco, nominato dalla Regione Siciliana nel ruolo di commissario, si dovrebbe sostituire ai poteri del consiglio comunale sul documento finanziario. Avrebbe già chiesto della documentazione utile a studiare lo stato della procedura. Se ieri la civica assemblea avesse approvato lo strumento finanziario si poteva evitare il commissariamento. Ma l’assenza del sindaco Mario Marino in aula ha fatto sì che la seduta venisse rinviata a giovedì dopo le rimostranze di alcuni consiglieri. L’Amministrazione comunale si dice tranquilla sulla procedura perchè pare avrebbe rispettato i tempi di approvazione in giunta esitando gli atti entro il mese di aprile. Un fatto è certo: l’arrivo del commissario regionale è legato alla mancata approvazione, da parte del consiglio comunale, degli strumenti finanziari dell’ente. Si corre per evitare che si arrivi allo scioglimento del consiglio comunale.

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