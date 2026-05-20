Nave mercantile sotto accusa a Pozzallo: fermo immediato dopo l’ispezione

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il porto di Pozzallo torna al centro delle attività di controllo della Guardia Costiera. Una nave mercantile adibita al trasporto di merce alla rinfusa è stata sottoposta a fermo dopo un’ispezione che ha fatto emergere diverse irregolarità in materia ambientale, antincendio e sicurezza del lavoro marittimo. Per l’armatore è scattata una sanzione amministrativa complessiva da 10 mila euro.

L’operazione è stata eseguita dal personale specializzato della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Durante i controlli a bordo della nave mercantile, approdata nello scalo portuale ragusano, gli ispettori della Guardia Costiera hanno rilevato diverse criticità riconducibili al mancato rispetto della normativa nazionale e internazionale. Le irregolarità accertate hanno portato all’immediata adozione del provvedimento di fermo amministrativo dell’imbarcazione.

La nave resterà bloccata nel porto di Pozzallo fino a quando non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza richieste e regolarizzate le anomalie contestate dall’autorità marittima.

© Riproduzione riservata