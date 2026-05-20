Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa. L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, […]
Nave mercantile sotto accusa a Pozzallo: fermo immediato dopo l’ispezione
20 Mag 2026 09:07
Il porto di Pozzallo torna al centro delle attività di controllo della Guardia Costiera. Una nave mercantile adibita al trasporto di merce alla rinfusa è stata sottoposta a fermo dopo un’ispezione che ha fatto emergere diverse irregolarità in materia ambientale, antincendio e sicurezza del lavoro marittimo. Per l’armatore è scattata una sanzione amministrativa complessiva da 10 mila euro.
L’operazione è stata eseguita dal personale specializzato della Capitaneria di Porto di Pozzallo.
Durante i controlli a bordo della nave mercantile, approdata nello scalo portuale ragusano, gli ispettori della Guardia Costiera hanno rilevato diverse criticità riconducibili al mancato rispetto della normativa nazionale e internazionale. Le irregolarità accertate hanno portato all’immediata adozione del provvedimento di fermo amministrativo dell’imbarcazione.
La nave resterà bloccata nel porto di Pozzallo fino a quando non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza richieste e regolarizzate le anomalie contestate dall’autorità marittima.
© Riproduzione riservata