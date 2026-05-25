Elezioni Ispica, Leontini attacca FdI: “Chi ha spaccato il Centrodestra ha consegnato la vittoria all’opposizione”

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Arriva anche il commento-anatema del sindaco uscente Innocenzo Leontini sull’esito delle amministrative di Ispica, mentre lo scrutinio è ancora in corso ma con un quadro che appare ormai abbastanza delineato. Leontini, che sosteneva la candidatura di Angelo Galifi, ha parlato ai microfoni di Radio Dimensione Ispica, tracciando una prima analisi politica del voto.

“È un risultato, il nostro, decisamente sotto le aspettative – ha dichiarato – e la situazione va verso un esito che non mi sembra facilmente modificabile”.

Secondo il sindaco uscente, il dato politico principale riguarda gli effetti della divisione interna al centrodestra e le scelte compiute durante la campagna elettorale: “Chi ha puntato sulla contrapposizione rispetto alla nostra precedente esperienza amministrativa e ha fatto alleanze in Consiglio con Muraglie, che rappresentava storicamente l’opposizione, alla fine ha avvantaggiato proprio Muraglie, che oggi raccoglie i frutti di quella strategia”.

Un riferimento chiaro alle dinamiche che hanno portato alla frattura dell’area moderata e conservatrice cittadina. “Allearsi con l’opposizione e poi scendere in campo con una candidatura autonoma – ha aggiunto – si è rivelata una scelta strategicamente sbagliata. La polemica esasperata verso un’amministrazione di cui si faceva parte ha finito solo per rafforzare l’opposizione stessa”.

Leontini evidenzia però anche alcuni elementi che considera positivi per l’area che sosteneva Galifi: “Il Partito Democratico praticamente sparisce dal quadro politico cittadino, mentre Forza Italia torna ad essere protagonista. Dopo quasi dieci anni fuori dal circuito delle comunali, Forza Italia risorge ed è oggi la seconda o terza lista della città, stiamo attendando i dati definitivi”.

Un dato che, secondo l’ex parlamentare, assume ancora più peso considerando il risultato personale del candidato sindaco: “Gran parte dei voti ottenuti da Angelo Galifi derivano proprio da Forza Italia. È un risultato importante che ci induce a rafforzare ulteriormente il partito sul territorio”.

Il giudizio politico sulla divisione del centrodestra resta però netto: “Il centrodestra diviso perde. Non solo a Ispica, ma ovunque. La divisione non premia e il centrodestra dovrebbe farne tesoro. La volontà di rompere a tutti i costi, giustificata da motivazioni che non mi convincevano, ha portato a questo brutto risultato”.

Nel corso dell’intervista, a Leontini è stato anche chiesto se, col senno di poi, sia stato un errore non riproporre la sua candidatura. La risposta è stata significativa: “Non è una domanda da rivolgere a me, ma ad altri. Quando una coalizione si sfila, non spetta al sindaco uscente chiedere la candidatura”.

Il sindaco uscente ha poi ricostruito il proprio passo indietro: “Io avevo invitato la coalizione a restare unita e, proprio per agevolare il centrodestra, avevo deciso di farmi da parte. Avevo rinunciato alla candidatura per favorire un’unità che però non è mai arrivata. E questo è stato l’errore principale che ha portato alla sconfitta di tutte le componenti del centrodestra”.

Infine uno sguardo agli scenari futuri e all’eventuale ballottaggio, che al momento sembra profilarsi tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena: “Vedremo a freddo quali interlocuzioni saranno possibili”. Arena è con La Vardera, Muraglie rappresenta storicamente l’opposizione. “Dovremo capire se le forze che oggi si sono divise potranno ritrovarsi e se esistono le condizioni per un confronto nell’interesse della città”.

Nel frattempo lo scrutinio prosegue. I dati parziali confermano il vantaggio di Muraglie, seguito da Arena, mentre il centrodestra paga una frammentazione che, secondo le analisi emerse nelle ultime ore, avrebbe inciso in maniera decisiva sull’esito della competizione elettorale. foto da Facebook

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