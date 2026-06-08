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Pierenzo Muraglie sindaco di Ispica. Gli ispicesi hanno scelto il primo cittadino
08 Giu 2026 16:40
Una vittoria che riporta a palazzo Bruno di Belmonte Pierenzo Muraglie a sedere sulla poltrona di primo cittadino. Ha vinto su Serafino Arena nel turno di ballottaggio che ha chiamato gli ispicesi al voto nella giornata di ieri ed oggi fino alla chiusura delle operazioni. Dato finale 7.305 voti così ripartiti: 4.143 voti per Pierenzo Muraglie e 3.169 per Serafino Arena. Con questo risultato il candidato sostenuto da tre liste civiche con al fianco il deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, ha vinto il ballottaggio. La lista Muraglie sindaco avrà sei consiglieri comunali e Libera e Forte con quattro consiglieri. Sei consiglieri andranno all’opposizione con Controcorrente, Forza Italia, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Arena sindaco e Galifi sindaco.
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