Muraglie: “A testa bassa per Ispica, subito servizi e stagione turistica”

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“Il mio impegno è quello di governare Ispica partendo da dove ha lasciato per continuare lavorando sui dipendenti comunali e sui loro diritti e sui bisogni di una città e di un territorio focalizzando l’impegno sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che passa attraverso diversi procedimenti che interessano più di un passaggio in particolare con il Ministero dell’Interno per un piano di risanamento sostenibile ed utile a tenere fuori la città dal pantano del dissesto. La questione del bilancio è dirimente per tutti i servizi essenziali della città e per quanto non strutturato mi riferisco alla contrattualizzazione della integrazione dei nostri dipendenti – ha detto a caldo il nuovo primo cittadino – dobbiamo correre per garantire tutti i servizi in vista dell’avvio della stagione estiva con gli operatori, i villeggianti ed i turisti che si aspettano molto dal nostro lavoro. Aspettiamo la proclamazione e poi a testa bassa a lavorare per Ispica. Ringrazio il sindaco Leontini per quello che ha fatto in questi anni e veramente ha fatto molto. Erediatiamo molto e dobbiamo valorizzarlo”.

Soddisfazione per Ignazio Abbate: “ho creduto e lavorato al fianco di Pierenzo Muraglie, continuerò a farlo ancora per garantire agli ispicesi servizi efficienti. Non lascio solo il nuovo sindaco e la città stessa sempre più convinto che insieme si può fare molto”.

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