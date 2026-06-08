L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma l’ASP di Ragusa ha già acceso i motori della prevenzione. Questa mattina, in piazza Igea, è stato presentato il Piano aziendale per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, uno strumento operativo destinato a tutelare soprattutto le categorie più vulnerabili durante i mesi […]
Urne chiuse a Ispica. Concluso il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco della città fino al 2031
08 Giu 2026 15:16
Seggi chiusi nelle quattordici sezioni in cui gli elettori ispicesi hanno espresso il loro voto per scegliere il candidato sindaco chiamato ad amministrare la città fino al 2031. Dopo i preliminari del conteggio delle schede comincerà lo spoglio atteso a breve; spoglio che i presidenti di seggio avvieranno dopo l’apertura delle urne ed il conteggio delle schede. Ballottaggio fra Pierenzo Muraglie, esponente civico sostenuto dal deputato regionale Ignazioo Abbate, e Serafino Arena di Controcorrente espressione di un campo largo che, al primo turno, è stato monco del Partito Democratico e che avrebbe potuto recuperare i piddini strada facendo nel secondo turno. C’è grande curiosità sul dato dell’affluenza: chi dei due candidati beneficerà o pagherà dell’astensionismo che s’è visto in questo secondo turno? Fa riflettere il dato della rilevazione delle 23 di ieri sera, a chiusura dei seggi, quando avevano votato solo 5.395 ispicesi sui 14.587 aventi diritto fermando la percentuale al 36,98% con un calo dell’11,04% rispetto ai dati del primo turno.
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