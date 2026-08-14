La cenere ferma anche Comiso: voli sospesi fino alle 18, nuova giornata di caos negli aeroporti siciliani

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L’emergenza cenere dell’Etna torna a colpire il sistema aeroportuale siciliano. SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha comunicato la sospensione delle attività di volo nello scalo ibleo fino alle ore 18 di oggi, a causa dell’attività eruttiva del vulcano e della conseguente contaminazione dell’infrastruttura da cenere vulcanica.

Una decisione che riaccende l’allarme proprio mentre il traffico aereo siciliano è già alle prese con giorni difficilissimi. La nube e la ricaduta di materiale vulcanico rappresentano infatti un problema diretto per la sicurezza delle operazioni aeroportuali e rendono necessarie limitazioni o sospensioni quando le condizioni non consentono di garantire la piena sicurezza dei voli.

Comiso si ferma: sospesi arrivi e partenze

Il provvedimento riguarda sia i voli in arrivo sia quelli in partenza dall’aeroporto di Comiso. La sospensione è stata fissata, in via cautelativa, fino alle 18, ora locale, quando sarà possibile effettuare una nuova valutazione delle condizioni dello scalo.

La decisione arriva dopo la contaminazione della struttura aeroportuale provocata dalla cenere vulcanica legata all’attività dell’Etna. La situazione sarà quindi monitorata nelle prossime ore per verificare se sarà possibile riprendere regolarmente le operazioni.

Passeggeri invitati a controllare i voli

SAC rivolge un invito preciso ai passeggeri: prima di recarsi in aeroporto è necessario verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

La sospensione delle operazioni può infatti determinare cancellazioni, ritardi, riprogrammazioni o eventuali modifiche dello scalo di arrivo e partenza. Per questo motivo è fondamentale non mettersi in viaggio verso l’aeroporto senza aver prima verificato l’effettiva operatività del proprio collegamento.

L’Etna torna a mettere sotto pressione il sistema aeroportuale

La nuova sospensione riporta in primo piano la fragilità del sistema dei collegamenti aerei siciliani di fronte alle eruzioni dell’Etna. Comiso rappresenta infatti uno degli scali alternativi utilizzati per assorbire parte del traffico quando Catania-Fontanarossa subisce limitazioni a causa della cenere vulcanica.

Ma quando anche l’aeroporto ibleo viene interessato dalla ricaduta della cenere, la capacità del sistema di redistribuire il traffico si riduce ulteriormente, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri e sulla mobilità regionale.

Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore

Al momento la sospensione è prevista fino alle 18, ma l’evoluzione dell’attività dell’Etna e delle condizioni dell’infrastruttura aeroportuale sarà determinante per stabilire i successivi provvedimenti.

SAC ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Per chi deve volare da o verso Comiso, dunque, la raccomandazione resta quella di controllare costantemente le comunicazioni della compagnia aerea e dello scalo prima di partire.



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