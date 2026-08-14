“Questa sera guido io”. La sicurezza stradale entra nel cuore dell’estate: controlli e prevenzione per i giovani

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Divertirsi sì, ma con una certezza: tornare a casa sani e salvi. Parte questo weekend dal litorale romano e dal Salento la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia.

L’iniziativa attraverserà l’estate italiana portando il messaggio della prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani: spiagge, stabilimenti balneari e locali da ballo. Un messaggio semplice e diretto, pensato per trasformare la sicurezza stradale da una raccomandazione a una scelta condivisa.

“Questa sera guido io”: la sfida è cambiare abitudini

Il cuore della campagna è il guidatore designato: una persona del gruppo decide prima della serata di non consumare alcolici e si assume la responsabilità di accompagnare a casa gli amici.

Un gesto apparentemente semplice che può diventare una vera abitudine. L’obiettivo è infatti fare della scelta di non bere quando si deve guidare un comportamento normale, consapevole e socialmente riconosciuto.

La campagna punta così a parlare direttamente ai giovani, entrando nei luoghi della socialità estiva senza trasformare la prevenzione in una semplice serie di divieti.

Polizia Stradale nei locali e negli stabilimenti

Nei luoghi che aderiranno all’iniziativa sarà presente personale specializzato della Polizia Stradale, con momenti di confronto e sensibilizzazione.

Saranno distribuiti materiali informativi e proiettati filmati dedicati alla sicurezza. Previsto anche un aperitivo analcolico, offerto dai gestori delle strutture, per dimostrare concretamente che scegliere di non bere può essere una parte piacevole della serata e non una rinuncia al divertimento.

A disposizione dei giovani ci saranno inoltre etilometri monouso gratuiti, messi a disposizione da Fondazione ANIA, per una verifica immediata prima di mettersi alla guida.

Non solo prevenzione: sulle strade aumentano i controlli

Alla sensibilizzazione si affiancherà l’attività di controllo. La Polizia Stradale intensificherà i servizi sulle principali arterie che conducono alle località turistiche, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza, alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e a tutti quei comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti.

L’obiettivo è duplice: prevenire gli incidenti attraverso l’informazione e contrastare concretamente le condotte più pericolose sulle strade dell’estate.

Premi per chi sceglie di guidare in sicurezza

La campagna punta anche a valorizzare i comportamenti virtuosi. I conducenti che dimostreranno di aver scelto responsabilmente di non bere potranno ricevere biglietti omaggio per i locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche, messi a disposizione dagli stabilimenti balneari e dai locali coinvolti.

Previsti inoltre 15 corsi gratuiti di guida sicura, ai quali sarà possibile accedere attraverso la registrazione sul sito della Fondazione ANIA e l’adesione alla campagna “Questa sera guido io”.

Una forma di incentivo che punta a rendere la prudenza non soltanto un obbligo, ma anche una scelta riconosciuta e premiata.

Un’alleanza per la sicurezza sulle strade

La campagna nasce dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 luglio tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia.

Un accordo che mette insieme istituzioni, settore assicurativo, locali da ballo e comparto balneare, partendo da una consapevolezza: la sicurezza stradale non può essere affidata soltanto ai controlli.

Serve una rete capace di intervenire prima che il rischio si trasformi in incidente, coinvolgendo proprio quei luoghi nei quali, soprattutto d’estate, si concentra la vita sociale e notturna.

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