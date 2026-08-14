Sarà un Ferragosto triste per Vittoria: la città piange Daniela Bonaccorso, morta a 31 anni

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Sarà un Ferragosto segnato dal dolore per Vittoria. La città piange la scomparsa di Daniela Bonaccorso, morta a soli 31 anni, una notizia che ha scosso profondamente la comunità vittoriese.

La notizia della morte è stata diffusa oggi attraverso i social e il manifesto funebre, suscitando immediatamente numerosi messaggi di cordoglio per la giovane donna.

In tanti hanno voluto affidare alla rete un pensiero per Daniela e per la sua famiglia, esprimendo incredulità e dolore di fronte alla scomparsa di una giovane vita.

Parole che restituiscono lo sgomento di una città che si prepara a vivere una giornata di Ferragosto diversa, con il pensiero rivolto alla famiglia di Daniela.

I funerali si terranno domani, sabato 15 agosto, alle ore 11, nella Chiesa di Santa Maria Goretti.

Il corteo funebre partirà alle 10.30 da via Cassarà, mezz’ora prima dell’inizio della cerimonia religiosa.

Ad annunciare la scomparsa sono stati i genitori, i fratelli Carmelo, Andrea, Chiara e la piccola Clarissa, insieme a zii, cugini e amici.

La famiglia ha comunicato inoltre che una seconda Santa Messa in suffragio di Daniela sarà celebrata lunedì 17 agosto alle ore 19.

I familiari hanno chiesto di essere dispensati dalle visite di condoglianze e, al posto dei fiori, hanno invitato chi lo desiderasse a destinare eventuali offerte a opere di bene.

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