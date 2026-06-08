Pierenzo Muraglie va verso la vittoria. Undici sezioni scrutinate

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Su quattordici undici le sezioni che hanno concluso le operazioni di scrutinio. Pierenzo Muraglie si assesta al 56,89 per cento superando Serafino Arena che conta il 43,11 per cento dei voti. Lo scrutinio delle schede nelle tre ultime sezioni non cambierà il trend positivo di Pierenzo Muraglie che lo porta vincente a Palazzo Bruno di Belmonte. Ispica si avvia a proclamare il nuovo sindaco della città. Un dato vincente che è andato tale fin dall’inizio delle spoglio nelle prime sezioni. Il dato curioso: in nessuna delle sezioni in cui gli ispicesi hanno espresso il loro voto Pierenzo Muraglie non è stato superato da Serafino Arena. Ha tenuto il primato in ciascuna sezione, particolare che lo porta in questi minuti a festeggiare la vittoria.

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