Pierenzo Muraglie sindaco. Sedici i consiglieri eletti: i nomi. E intanto, i supporter festeggiano. VIDEO

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Pierenzo Muraglie, sostenuto da tre liste civiche e con al fianco il deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, ha stato eletto a sindaco di Ispica a conclusione del ballottaggio. Un ballottaggio che disegna anche la geografia in consiglio comunale. La lista Muraglie sindaco siede nella civica assise con sei consiglieri comunali e Libera e Forte (vicina ad Ignazio Abbate) con quattro consiglieri. A sostegno del nuovo sindaco complessivamente ci saranno dieci consiglieri: Giovanni Muraglie, Angelo Barrotta, Titta Genovese, Mattia Moltisanti, Lucia Motta e Gabriella Bruno per la lista Muraglie Sindaco, Mirko Re, Salvatore Milana, Antonella Gerasio e Mary Ignaccolo per Libera e Forte. Sei i consiglieri che andranno a sedere nei banchi dell’opposizione e che nello specifico sono per Controcorrente Lucia Franzò, per Forza Italia Ket Roccasalva, Paolo Monaca per la lista Paolo Monaca Sindaco, per Fratelli d’Italia Marco Santoro, Antonella Juvara per la lista Ispica progresso Movimento 5 stelle Alleanza verdi e sinistra e per Galifi sindaco Santa Cappello.

Pierenzo Muraglie ha chiamato nella sua squadra assessoriale Salvatore Milana, Carmelo Oddo, Gabriella Bruno, Sonia Calabrese e Mattia Moltisanti. Nessuna decisione ancora sulle deleghe che questi amministratori andranno a ricevere dal primo cittadino Intanto, si stanno svolgendo i festeggiamenti presso la sede elettorale del neo sindaco: i supporter, infatti, stanno procedendo con grandi abbracci verso il nuovo sindaco di Ispica, ritornato in carica dopo diversi anni.

© Riproduzione riservata