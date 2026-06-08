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Pierenzo Muraglie prende il largo nello spoglio: il trend lo avvicina alla vittoria
08 Giu 2026 15:53
A circa cinquanta minuti dall’inizio dello spoglio Pierenzo Muraglie guida con un venti per cento in più rispetto ai consensi dati a Serafino Arena. Le prime sezioni che hanno chiuso la lettura delle preferenze sono le numero 11 e 4 che consegnano il dato vincente per Pierenzo Muraglie rispettivamente con 369 voti (305 per Serafino Arena) e con 296 (192 voti per Serafino Arena). Al momento il 54 per cento per Muraglie ed il 45 per cento per Arena. Superati da Muraglie i voti che aveva riportato al primo turno, lo stesso è valso per Arena. Il trend dello spoglio porta verso la vittoria di Pierenzo Muraglie a sindaco di Ispica. Dato che i dati stanno consegnando di minuto in minuto.
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