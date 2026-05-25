Nuova guida per la Cardiologia del “Maggiore”: il dottor Piccione nominato direttore

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Nuovo importante incarico all’ospedale “Maggiore” di Modica. Il dottor Guglielmo Piccione è stato nominato direttore della U.O.C. Cardiologia della struttura sanitaria modicana. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio, premiando un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profondo radicamento nel territorio.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per un professionista che da oltre tre decenni opera nel settore cardiologico, contribuendo alla crescita e al consolidamento dei servizi dedicati alla salute cardiovascolare nell’ambito dell’ASP di Ragusa.

Una carriera dedicata alla cardiologia e all’innovazione clinica

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Catania, il dottor Piccione è dirigente medico di Cardiologia dal 1991.

Nel corso della sua lunga attività professionale ha maturato una significativa esperienza nella cardiologia clinica, nell’Unità Coronarica e nell’aritmologia clinica, diventando un punto di riferimento nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca.

Tra le sue competenze figurano l’impianto di pacemaker, defibrillatori, dispositivi biventricolari per il trattamento dello scompenso cardiaco e loop recorder sottocutanei. Ha inoltre sviluppato una consolidata esperienza nell’utilizzo delle tecnologie Holter, nei sistemi di telecardiologia, nella cardioversione elettrica delle aritmie e nella diagnostica cardiologica strumentale.

Un profilo professionale che unisce competenze cliniche, innovazione tecnologica e una costante attenzione all’evoluzione delle cure cardiovascolari.

Un percorso costruito all’interno dell’ospedale di Modica

Prima della nomina ufficiale, il dottor Piccione aveva già ricoperto il ruolo di direttore facente funzioni della U.O.C. Cardiologia-UTIC dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, contribuendo alla gestione e al potenziamento delle attività del reparto.

Nel corso degli anni ha inoltre svolto incarichi di coordinamento dell’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) e incarichi di alta professionalità nell’ambito dell’Aritmologia e della Fisiopatologia dello scompenso cardiaco all’interno del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’ASP.

Importante anche il suo contributo nell’attivazione e nello sviluppo di ambulatori specialistici dedicati alle principali patologie cardiovascolari, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti e favorire percorsi assistenziali sempre più efficaci.

A completare il suo curriculum vi è una significativa attività scientifica, testimoniata da numerose pubblicazioni realizzate come autore e co-autore.

«Continuità, qualità delle cure e lavoro di squadra»

Nel commentare il nuovo incarico, il dottor Piccione ha sottolineato il valore umano e professionale di questa nomina.

«Assumere la direzione della Cardiologia di Modica rappresenta una responsabilità importante e, al tempo stesso, il proseguimento di un percorso professionale costruito in questo ospedale e in questa Azienda. L’obiettivo sarà continuare a garantire risposte qualificate ai pazienti cardiologici, rafforzando il lavoro dell’équipe, l’integrazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali e l’attenzione ai percorsi diagnostico-terapeutici più appropriati».

Parole che delineano una visione fondata sulla collaborazione multidisciplinare, sulla qualità delle cure e sulla centralità del paziente.

La Cardiologia del “Maggiore” rappresenta uno dei servizi sanitari più importanti per l’intero territorio ibleo. La nomina del nuovo direttore si inserisce in un percorso di continuità organizzativa volto a consolidare i livelli assistenziali e a rafforzare ulteriormente l’offerta sanitaria.

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