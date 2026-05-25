L’alta moda conquista Modica: la scalinata di San Giorgio diventa passerella internazionale per Brunello Cucinelli

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Modica si prepara a vivere uno degli eventi più prestigiosi della sua storia recente. La città barocca sarà infatti il palcoscenico della sfilata della collezione “Mediterranea” della maison Brunello Cucinelli, che l’11 giugno trasformerà la scalinata di San Giorgio in una passerella d’eccezione sotto gli occhi della stampa internazionale, buyer e ospiti provenienti da tutto il mondo.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice sfilata di moda: per Modica si tratta di una straordinaria operazione di promozione territoriale costruita attraverso mesi di lavoro e di confronto costante con l’organizzazione della celebre firma dell’alta moda italiana.

Ad annunciarlo è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che parla di un traguardo raggiunto “con orgoglio”.

«Modica, fra qualche settimana, vivrà un evento di altissimo profilo nel panorama internazionale della moda ospitando la sfilata di una delle firme più nobili dell’alta moda internazionale. La nostra città, la bellezza della sua scalinata di San Giorgio, saranno la suggestiva passerella della collezione Mediterranea di Brunello Cucinelli», dichiara il primo cittadino.

La maison aveva già scelto la città come set per lo shooting fotografico della collezione, valorizzando le architetture e i luoghi simbolo del patrimonio UNESCO modicano attraverso le proprie campagne digitali e social. Adesso arriva anche l’evento clou: una sfilata internazionale che porterà sotto i riflettori uno dei luoghi più iconici del barocco siciliano.

«Brunello Cucinelli ha deciso di accendere i suoi riflettori su Modica giovedì 11 giugno, il giorno in cui sulla scalinata di San Giorgio sfileranno modelle e modelli e il giorno in cui Modica sarà proscenio di un evento di caratura internazionale come mai successo in passato», aggiunge Monisteri.

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare la diocesi di Noto e il vescovo Salvatore Rumeo per la collaborazione che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento in uno dei luoghi simbolo della città.

«Già nei giorni precedenti all’evento dell’11 giugno, Modica si prepara ad accogliere questo momento eccezionale su cui lavoriamo da mesi, in strettissima sinergia con l’organizzazione di Brunello Cucinelli. Siamo sicuri che la città sarà pronta a vivere giornate uniche che resteranno incastonate nella nostra storia», sottolinea il sindaco.

Un’occasione di visibilità internazionale

Parole che raccontano anche lo sforzo organizzativo dietro un appuntamento destinato a lasciare un segno nella percezione internazionale della città.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Tino Antoci, che evidenzia la portata strategica dell’iniziativa.

«Questo evento rappresenta una delle più importanti operazioni di promozione territoriale mai realizzate per Modica. Accoglieremo buyer internazionali, stampa specializzata, ospiti illustri e protagonisti del mondo della moda, del lifestyle e della comunicazione globale, con una visibilità mediatica senza precedenti per la nostra città e per l’intero territorio».

Antoci sottolinea il lavoro portato avanti negli ultimi mesi per trasformare la sfilata in un’occasione di valorizzazione internazionale.

«La presenza di Brunello Cucinelli a Modica è il risultato di un lavoro intenso, portato avanti in questi mesi con grande determinazione e in costante sinergia con l’organizzazione della maison. Abbiamo lavorato affinché questo appuntamento potesse trasformarsi non soltanto in un evento di altissimo profilo, ma in un’occasione strategica di valorizzazione internazionale della nostra identità».

La monumentale scalinata diventa una passerella di alta moda

L’11 giugno le immagini della scalinata di San Giorgio e del centro storico barocco faranno così il giro del mondo, contribuendo a rafforzare il posizionamento turistico e culturale della città.

«Le immagini di San Giorgio, del barocco modicano e della nostra bellezza urbana diventeranno patrimonio visivo globale. È un’opportunità straordinaria per raccontare Modica come luogo di cultura, eleganza, autenticità e fascino senza tempo», conclude l’assessore.

Per Modica si tratta dunque di una vetrina internazionale senza precedenti, capace di unire moda, arte, turismo e identità territoriale in un unico grande evento destinato a entrare nella storia della città.

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