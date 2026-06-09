Un passo decisivo verso una sanità più vicina ai cittadini e più coordinata tra servizi sociali e sanitari. Questa mattina sono stati firmati gli Accordi di Programma per l’integrazione socio-sanitaria tra l’ASP di Ragusa e i rappresentanti dei Comuni iblei, alla presenza del Prefetto Tania Giallongo. La sottoscrizione segna l’avvio operativo di un nuovo modello […]
Bollino rosso per i rifiuti a Vittoria: gli addetti lasciano i sacchetti non conformi
09 Giu 2026 20:41
Sacchi di spazzatura con il “bollino rosso” questa mattina a Vittoria. Gli operai addetti alla raccolta differenziata, dipendenti della “Roma Costruzioni”, hanno esaminato con attenzione i sacchi della cosiddetta “frazione indifferenziata”. Già cinque settimane fa si erano verificati episodi analoghi, con una stretta da parte degli addetti alla raccolta, che avevano lasciato non raccolti numerosi sacchi con il bollino rosso con la scritta “rifiuto non conforme”. Lo stesso è accaduto questa mattina.
La nuova ondata di bollini rossi ha suscitato delle proteste. Alcuni cittadini hanno rimarcato di aver esposto correttamente i propri rifiuti. ricerca fotografica di Franco Assenza
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