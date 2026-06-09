Bollino rosso per i rifiuti a Vittoria: gli addetti lasciano i sacchetti non conformi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sacchi di spazzatura con il “bollino rosso” questa mattina a Vittoria. Gli operai addetti alla raccolta differenziata, dipendenti della “Roma Costruzioni”, hanno esaminato con attenzione i sacchi della cosiddetta “frazione indifferenziata”. Già cinque settimane fa si erano verificati episodi analoghi, con una stretta da parte degli addetti alla raccolta, che avevano lasciato non raccolti numerosi sacchi con il bollino rosso con la scritta “rifiuto non conforme”. Lo stesso è accaduto questa mattina.

La nuova ondata di bollini rossi ha suscitato delle proteste. Alcuni cittadini hanno rimarcato di aver esposto correttamente i propri rifiuti. ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata