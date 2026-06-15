Giuseppe sparito nel nulla durante la festa del Sacro Cuore a Comiso: chi l’ha visto?

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E’ scomparso da ieri sera e nessuno ha più notizie di lui. Giuseppe, 71 anni, e stato visto per l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20,30, durante la processione del Sacro Cuore. Improvvisamente si sono perse le sue tracce e nessuno lo ha più visto. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca.

I familiari lo hanno cercato, inutilmente, per tutta la notte. La denuncia presentata alla Polizia e la Questura ha gia fatto partire le ricerche in tutto il centro abitato, soprattutto nei quartieri dove l’uomo risiede, seguendo i protocolli previsti in questi casi, con il coordinamento della Prefettura.

I familiari hanno lanciato un appello. L’uomo ha difficoltà cognitive e potrebbe aver perso l’orientamento trovandosi magari in una situazione di pericolo.

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