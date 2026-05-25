Dopo l’annunciata svolta dei due milioni il Comitato del cimitero di Modica convoca i familiari: “Non abbassiamo l’attenzione”

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Dopo l’annuncio del finanziamento regionale da due milioni di euro destinato agli interventi urgenti nel cimitero storico di Modica, il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica chiama a raccolta cittadini, familiari e parenti dei defunti le cui tombe risultano transennate o a rischio crollo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 19 presso la Domus Sancti Petri, in quello che viene definito dal comitato “il primo incontro pubblico” con i familiari coinvolti in una vicenda che da oltre dieci anni rappresenta una ferita aperta per la città.

L’iniziativa arriva pochi giorni dopo l’incontro a Palermo tra il sindaco di Modica Maria Monisteri Caschetto e il presidente della Regione Renato Schifani. In quella occasione il governatore siciliano ha assunto l’impegno di finanziare con due milioni di euro gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei loculi della Compagnia del Santissimo Sacramento e del Circolo Di Vittorio, strutture da anni interessate da gravi criticità statiche e da pesanti limitazioni per i familiari dei defunti.

Una notizia accolta con favore dal comitato civico nato spontaneamente proprio per mantenere alta l’attenzione pubblica su una situazione definita più volte “indegna” e “non più tollerabile”. Adesso però il comitato vuole evitare che l’attenzione si abbassi. “I nostri cari defunti, transennati e a rischio crollo da oltre dieci anni, chiedono attenzione e dignità”, si legge nell’invito diffuso in queste ore. Un messaggio che punta non solo ad aggiornare i cittadini sugli sviluppi burocratici e amministrativi, ma anche a costruire una partecipazione collettiva attorno a un tema che tocca centinaia di famiglie modicane.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le novità emerse dopo il confronto istituzionale con la Regione e verranno condivisi i prossimi passaggi necessari affinché il finanziamento annunciato possa tradursi concretamente in lavori e interventi reali. Il comitato invita non soltanto i parenti dei defunti interessati, ma anche tutti i cittadini sensibili alla tutela del cimitero storico, luogo simbolico della memoria collettiva modicana.

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