Tamponamento sulla Ragusa–Marina di Ragusa. Traffico in tilt tra cantieri e primo afflusso verso il mare

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Un tamponamento che ha coinvolto tre auto lungo la strada Ragusa–Marina di Ragusa, già particolarmente trafficata in queste giornate di temperature elevate che stanno spingendo sempre più persone verso la costa.

L’incidente si è verificato all’altezza di Contrada Palazzolo Torre Mastro, in direzione Ragusa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, oltre a gestire la viabilità per evitare ulteriori rischi e rallentamenti.

Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve e sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per accertamenti.

La strada, uno degli assi viari più importanti del litorale ibleo, in questi giorni sta registrando un aumento significativo del traffico: le alte temperature stanno infatti anticipando gli spostamenti verso il mare, con un flusso crescente di veicoli diretti a Marina di Ragusa.

A complicare ulteriormente la situazione è la presenza di diversi cantieri aperti lungo il tracciato, legati anche ai lavori infrastrutturali in corso nell’area, tra cui quelli connessi al secondo elettrodotto verso Malta. Interventi che, se da un lato sono strategici, dall’altro stanno incidendo sulla fluidità della circolazione in un periodo già critico.

Proprio i disagi legati ai lavori stradali sono tornati al centro delle segnalazioni dei cittadini. Una nostra lettrice ha scritto anche al sindaco di Ragusa denunciando la gestione del traffico in vista della stagione estiva:

“Caro sindaco, secondo lei in vista dell’estate è normale gestire la strada di Marina con semafori, strada dissestata e cantieri continui? Avete avuto tutto l’inverno! Gradirei una risposta!”. Ma ricordato che la strada è di competenza della Provincia.

Una segnalazione che riflette un malcontento diffuso tra residenti e pendolari, soprattutto in un’arteria fondamentale per il collegamento tra il capoluogo e la fascia costiera, che con l’arrivo della bella stagione diventa ancora più strategica e congestionata.

Resta alta l’attenzione sulla viabilità lungo l’asse Ragusa–Marina di Ragusa, destinato nelle prossime settimane a un ulteriore aumento dei flussi turistici e locali.

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