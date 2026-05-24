Le Iene a Ragusa, dubbi sugli investimenti in biciclette a noleggio in Oriente: quanti ragusani hanno già aderito? GUARDA IL VIDEO

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RAGUSA – Un sistema di facili guadagni legato al noleggio di biciclette in Cina e in altri Paesi orientali è finito al centro di un servizio andato in onda questa sera durante la trasmissione Le Iene su Mediaset. L’inviato Luigi Pelazza ha documentato il funzionamento di un’attività che, secondo i dubbi sollevati dalla trasmissione, potrebbe presentare caratteristiche simili a quelle di uno schema piramidale o Ponzi, anche se al momento non risultano accuse ufficiali né provvedimenti giudiziari.

Tutto parte dalla testimonianza di un giovane che avrebbe ricevuto la proposta all’interno di un negozio di Ragusa, entrato inizialmente soltanto per effettuare una ricarica telefonica. Durante il servizio, il ragazzo racconta di essere stato invitato a investire somme di denaro per acquistare biciclette destinate, a suo dire, al noleggio in Oriente tramite una società chiamata “Giro”.

Secondo quanto riferito nel servizio, esistevano diversi “pacchetti” di investimento: da circa 200 euro, con la promessa di piccoli guadagni giornalieri di 2 euro, fino a cifre molto elevate, anche con un investimento di 100 mila euro, con rendimenti prospettati come estremamente vantaggiosi e continuativi nel tempo visto che darebbero 2000 euro al giorno per sempre, almeno secondo quanto riportato in alcune schede informative sottoposte al cliente.

Il nodo centrale evidenziato da Pelazza riguarda soprattutto il sistema di reclutamento di nuovi investitori. Nel corso dell’inchiesta viene infatti spiegato come fossero previsti ulteriori guadagni per chi riusciva a coinvolgere amici, parenti o conoscenti nel progetto. Un meccanismo che ha spinto la trasmissione a interrogarsi sulla sostenibilità reale del modello economico proposto.

Nel servizio vengono mostrate anche immagini del negozio ragusano inaugurato recentemente, con insegne e riferimenti al marchio “Giro”, oltre alla presenza di biciclette all’interno dell’attività commerciale. Durante alcuni colloqui registrati dall’inviato, il commerciante avrebbe spiegato di essersi fidato del progetto perché lui stesso starebbe ottenendo dei guadagni e avrebbe coinvolto anche familiari e amici, ritenendo quindi l’iniziativa una possibilità concreta di investimento.

Nel confronto con Pelazza, il titolare avrebbe inizialmente sostenuto di occuparsi principalmente di servizi telefonici e ricariche, precisando però di avere parlato dell’opportunità soltanto a persone conosciute. Nel corso di una ripresa con telecamera nascosta, il commerciante avrebbe inoltre affermato che il negozio sarebbe stato aperto direttamente grazie al supporto della società promotrice del progetto, senza alcun investimento da parte sua.

L’inviato de Le Iene ha più volte sottolineato come sistemi di questo tipo possano diventare rischiosi soprattutto per gli ultimi aderenti, qualora i flussi economici dovessero interrompersi. Un timore che, secondo quanto mostrato nel servizio, avrebbe portato anche il figlio del commerciante a riconoscere l’opportunità di approfondire ulteriormente la questione per comprendere meglio il funzionamento reale del business.

Nella parte finale del servizio, Pelazza si è recato presso la Guardia di Finanza di Ragusa per segnalare la situazione e consegnare il materiale raccolto durante l’inchiesta televisiva.

Al momento non risultano contestazioni formali nei confronti dei soggetti coinvolti e sarà eventualmente compito delle autorità verificare la regolarità dell’attività e chiarire se si tratti di un modello commerciale legittimo oppure di un sistema potenzialmente dannoso per gli investitori.

Il servizio ha comunque acceso l’attenzione in città, anche perché – come evidenziato dalla trasmissione – potrebbero essere già numerosi i ragusani che hanno deciso di investire denaro nell’acquisto di biciclette destinate al noleggio in Cina o in altri Paesi asiatici, confidando nelle promesse di rendimenti elevati. Già nei giorni scorsi si era parlato in città della presenza della troupe de Le Iene anche per alcune foto scattate da Pelazza con alcuni fans e che dunque ne testimoniavano la presenza a Ragusa insieme alla troupe.

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