La mamma dei cretini è sempre incinta: il sabato sera del sindaco finisce a togliere pietre sulla spiaggia

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Doveva essere una normale serata d’agosto, trascorsa in compagnia di amici. È finita invece sulla battigia di Santa Maria del Focallo, a rimuovere pietre lasciate sull’arenile da qualcuno che aveva pensato bene di fare questo “scherzo” di cattivo gusto.

È successo la notte scorsa, quando il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, insieme ad altri quattro amici con i quali stava trascorrendo la serata, si è ritrovato a improvvisarsi operatore della pulizia dell’arenile.

A raccontare l’insolito finale di serata è stato lo stesso primo cittadino, che ha documentato sui social l’intervento con parole piuttosto dure nei confronti dell’autore del gesto.

«Doveva essere un fine di serata diverso – ha raccontato Muraglie – ma devo dire che la compagnia è ottima e non posso lamentarmi anche in questa circostanza. Siamo in spiaggia per togliere le pietre che qualche imbecille lascia sull’arenile impedendo di fatto il passaggio del pulispiaggia».

E così, invece di concludere la serata come previsto, il sindaco e i suoi amici si sono messi al lavoro per liberare la battigia di Santa Maria del Focallo. Le pietre erano state collocate lungo il percorso del mezzo incaricato della pulizia dell’arenile, impedendone il regolare passaggio.

Un gesto apparentemente banale, ma che avrebbe potuto compromettere il lavoro di pulizia proprio alla vigilia della domenica, quando la spiaggia viene frequentata da tantissimi bagnanti.

Il pronto intervento ha consentito di liberare il passaggio e questa mattina l’arenile si è presentato regolarmente ai bagnanti della domenica.

Il sindaco, insomma, ha chiuso il suo sabato sera in maniera decisamente insolita. Una scena che fa sorridere, ma che riporta anche a una questione molto concreta: la spiaggia è un bene di tutti e qualsiasi ostacolo lasciato lungo il percorso dei mezzi di pulizia finisce per creare un problema all’intera comunità.

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