Aggressione alla Guardia Medica di Ragusa: medico ferito, denunciata una 23enne

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Momenti di tensione alla Guardia Medica di Ragusa, dove una dottoressa in servizio è stata aggredita al termine di una discussione nata durante la visita a una bambina. La sanitaria ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Per l’episodio una 23enne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di lesioni personali.

La visita alla Guardia Medica e il rifiuto della colla chirurgica

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti della Questura di Ragusa, la giovane si era recata presso la struttura sanitaria insieme alla figlia e al compagno. La bambina aveva riportato una ferita alla mano e la madre aveva chiesto al medico di turno di applicare della colla chirurgica sulla lesione.

La dottoressa, dopo aver valutato le condizioni cliniche della minore, avrebbe ritenuto non necessario e non opportuno procedere con quel tipo di trattamento, comunicando quindi la propria decisione alla madre.

Dalla discussione all’aggressione fisica

Il rifiuto della richiesta avrebbe fatto scattare un alterco verbale tra la donna e la sanitaria. La discussione, secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, sarebbe rapidamente degenerata fino all’aggressione fisica ai danni del medico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, allertati a seguito della segnalazione. La dottoressa è stata successivamente sottoposta agli accertamenti sanitari, riportando lesioni personali per le quali è stata emessa una prognosi di dieci giorni.

La 23enne denunciata dalla Polizia

Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

La 23enne, secondo quanto riferito dalla Questura, era già nota alle Forze di polizia per precedenti episodi di minacce. La posizione della donna sarà ora valutata dall’Autorità giudiziaria.

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