Si ribalta con la Panda sulla Chiaramonte-Monterosso: 31enne e tre figli in ospedale per accertamenti

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Paura nella serata di ieri lungo la strada provinciale Chiaramonte-Monterosso, dove una Fiat Panda con a bordo una donna di 31 anni e i suoi tre figli minori si è ribaltata mentre percorreva la strada.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.00. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo dell’utilitaria che si è cappottata sulla carreggiata.

Immediato l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, che ha raggiunto il luogo dell’incidente per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

La donna e i tre figli sono stati affidati ai sanitari e trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non vengono segnalate conseguenze particolarmente gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a stabilire le cause che hanno provocato il ribaltamento.

Completate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la Fiat Panda è stata recuperata e rimossa dalla sede stradale con l’intervento di un carro attrezzi.

Un incidente che ha provocato momenti di apprensione, soprattutto per la presenza a bordo dei tre bambini, ma che fortunatamente non avrebbe avuto conseguenze gravi per gli occupanti.

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