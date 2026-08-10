Scontro tra due auto nella notte sulla SP 63: sette persone coinvolte, cinque trasferite in ospedale

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Ancora un incidente stradale nella notte sulle strade iblee. Intorno all’una di questa notte, 10 agosto, una squadra operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta sulla SP 63, nei pressi del Donnalucata Resort, per un incidente che ha coinvolto due automobili.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Toyota Yaris e una Fiat Bravo sono entrate in collisione. Sulla Yaris viaggiavano quattro persone, mentre sulla Bravo erano presenti tre occupanti.

L’impatto ha provocato momenti di apprensione. Cinque delle sette persone coinvolte sono state trasferite all’ospedale di Ragusa per essere sottoposte agli accertamenti e alle cure necessarie a seguito dei traumi riportati.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata, consentendo successivamente di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

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