Un 22enne aggredito a calci e pugni e derubato dei cellulari: quattro arresti

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Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine su una violenta rapina ai danni di un giovane di 22 anni. Gli arrestati, di 39, 26, 25 e 24 anni, tutti residenti tra Comiso e Vittoria e con precedenti penali, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata e lesioni.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Comiso e Vittoria e dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria.

L’attività investigativa è partita dall’aggressione subita dal 22enne, che sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Durante l’azione, alla vittima sarebbero stati sottratti anche alcuni telefoni cellulari.

Gli investigatori hanno avviato immediatamente le indagini, potendo contare anche sulla conoscenza del territorio maturata dagli operatori delle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno consentito di individuare e successivamente rintracciare i quattro presunti autori della rapina.

Sono quindi scattate le perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei sospettati. Nel corso delle operazioni sono stati recuperati gli smartphone ritenuti provento del furto e sono stati inoltre trovati un tirapugni, un coltellino e un taser.

Al termine degli accertamenti e delle formalità previste, i quattro arrestati sono stati condotti nella Casa circondariale di Ragusa, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. foto generata da Ai

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