Sanità, via libera al finanziamento da 16 milioni per il nuovo ospedale di Gela. Schifani: «Garantita la totale copertura finanziaria»

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Via libera al finanziamento per la progettazione del nuovo ospedale di Gela. Con l’approvazione in giunta regionale del disegno di legge “Coesione e crescita”, il governo Schifani ha confermato lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse regionali destinati alla realizzazione del progetto del nuovo presidio sanitario nel Nisseno.

«Come avevamo assicurato – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – il mio governo non ha mai fatto venir meno il proprio impegno su quest’opera e ne sta garantendo integralmente la copertura finanziaria. Manteniamo gli impegni assunti con i cittadini e con il territorio, perché crediamo in una sanità più moderna, efficiente e vicina ai bisogni delle comunità».

Secondo Schifani, il nuovo ospedale non sarà «un semplice presidio medico», ma «un hub multispecialistico integrato, capace di rafforzare l’offerta sanitaria e di rappresentare un punto di riferimento per un’area strategica della Sicilia».

La nuova struttura, inserita nella rete ospedaliera regionale come Dea di I livello, sorgerà su un’area di oltre 30 mila metri quadrati e sarà progettata secondo i più aggiornati standard di sicurezza, con particolare attenzione alle norme antisismiche e ai criteri organizzativi emersi dopo la pandemia.

Il nuovo ospedale di Gela sarà dotato di 242 posti letto, distribuiti tra diverse specialità: cardiologia con Utic, chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, terapia intensiva, psichiatria e nefrologia.

«Il nuovo polo sanitario – sottolinea l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso – è stato pensato e dimensionato applicando i più rigorosi standard del ministero della Salute».

L’assessorato ha inoltre comunicato che l’ASP di Caltanissetta ha ricevuto conferma del perfezionamento dell’accordo con Eni Mediterranea Idrocarburi per la cessione a titolo gratuito dell’area di contrada Ponte Olivo, destinata alla costruzione del nuovo ospedale.

Con lo stanziamento approvato dalla Regione potranno quindi partire le procedure di gara per l’affidamento della progettazione. «Questo approccio proattivo e lungimirante del governo regionale – aggiunge Caruso – riduce sensibilmente i tempi complessivi di realizzazione dell’infrastruttura».

Il nuovo ospedale rappresenta uno degli interventi più rilevanti per il potenziamento della rete sanitaria del territorio gelese e dell’intera area del Nisseno, con l’obiettivo di offrire servizi più moderni e una maggiore capacità assistenziale ai cittadini.

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