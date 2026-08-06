A Modica ritrovati due ciclomotori rubati nei quartieri Dente e Santa Lucia

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Due ciclomotori rubati sono stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari grazie all’attività di controllo della Polizia Locale di Modica. Il recupero è avvenuto nell’ambito di due distinte operazioni condotte nei quartieri Dente e Santa Lucia, dove gli agenti hanno individuato i mezzi nascosti in luoghi difficilmente accessibili.

L’intervento nasce anche dalle segnalazioni arrivate dai cittadini nelle scorse settimane, che hanno permesso al Comando di intensificare la presenza sul territorio e rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.

I mezzi erano nascosti in zone isolate: possibile tentativo di smontaggio

I due ciclomotori sono stati rinvenuti in anfratti poco visibili e difficili da raggiungere. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che fossero stati nascosti con l’obiettivo di procedere successivamente allo smontaggio dei veicoli e alla vendita dei singoli componenti.

Una modalità spesso utilizzata nei furti di ciclomotori e motocicli, con l’obiettivo di trasformare i mezzi rubati in pezzi di ricambio da immettere sul mercato.

Accertamenti completati e mezzi restituiti ai proprietari

Dopo il ritrovamento, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha avviato tutte le procedure previste in questi casi. Gli agenti hanno effettuato gli accertamenti necessari per risalire ai proprietari dei veicoli, che sono così potuti rientrare in possesso dei propri ciclomotori.

Il Comando ha inoltre informato l’Autorità Giudiziaria competente e le Forze dell’Ordine che avevano raccolto le denunce di furto.

Viola e Cannizzaro: “Sicurezza garantita nonostante la carenza di organico”

L’assessore alla Polizia Locale Saro Viola e il comandante Pierluigi Cannizzaro hanno sottolineato il valore dell’attività svolta dagli agenti e l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni.

“A seguito di alcune segnalazioni dei cittadini pervenute nelle scorse settimane, la Sezione di Polizia Giudiziaria del nostro Comando di Polizia Locale ha intensificato l’azione di controllo nei quartieri per garantire sicurezza e serenità”, hanno spiegato.

Foto: repertorio

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