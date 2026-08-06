Pneumatici dell’auto della Polizia locale bucati due volte in poche ore: cresce l’allarme a Marina di Ragusa

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Due episodi nel giro di poche ore, stesso obiettivo e stessa zona. È allarme a Marina di Ragusa dopo il danneggiamento dell’auto di servizio della Polizia locale, alla quale sono stati bucati gli pneumatici mentre il mezzo era parcheggiato nei pressi della delegazione comunale di via Brin.

Il primo episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando gli agenti hanno scoperto il danneggiamento del veicolo. Un fatto che, già da solo, aveva destato preoccupazione. A rendere la vicenda ancora più inquietante è stato però il secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì, sempre nella stessa area e con le stesse modalità.

Un gesto ripetuto che apre diversi interrogativi

La ripetizione del danneggiamento in un arco temporale molto ristretto porta gli investigatori a non sottovalutare l’accaduto. Bucare gli pneumatici di un mezzo appartenente alla Polizia locale non rappresenta soltanto un atto contro un veicolo, ma un gesto che colpisce direttamente un presidio istituzionale presente sul territorio.

Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a chiarire la natura dell’episodio e a stabilire se si sia trattato di un atto vandalico, di un gesto intimidatorio o di un’azione legata ad altre motivazioni.

Indagini per individuare i responsabili

L’obiettivo adesso è ricostruire quanto accaduto e individuare gli autori dei due danneggiamenti. Gli accertamenti dovranno verificare anche l’eventuale presenza di elementi utili nelle immagini delle telecamere della zona o in altre testimonianze raccolte dagli investigatori.

La richiesta è quella di fare piena luce su una vicenda che ha creato preoccupazione tra gli operatori della Polizia locale e nella comunità di Marina di Ragusa.

Solidarietà agli agenti e richiesta di maggiore sicurezza

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale Sergio Firrincieli, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e vicinanza agli agenti della Polizia locale.

“Ma che cosa sta succedendo nella nostra Ragusa? Fatti mai accaduti prima”, ha commentato Firrincieli, sottolineando come un episodio del genere non possa essere considerato una semplice bravata.

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