Piazza San Giovanni si rifà il look: al via il recupero del loggiato della Cattedrale. Avanti anche i lavori su Palazzo Ina

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La novità riguarda il loggiato della Cattedrale di San Giovanni Battista: prende forma l’intervento di recupero degli antichi infissi che si affacciano sulla piazza, un’operazione pensata per restituire maggiore armonia e qualità estetica a uno degli angoli più rappresentativi del centro storico di Ragusa.

Il progetto prevede la sostituzione degli infissi esistenti ubicati al piano terra del prospetto prospiciente piazza San Giovanni Battista, con l’obiettivo di migliorare l’immagine complessiva del prospetto attraverso l’utilizzo di materiali e finiture coerenti con il linguaggio architettonico dell’edificio.

Un intervento che punta a recuperare i caratteri compositivi e architettonici originari del loggiato, restituendo alla città e ai visitatori un elemento di pregio del patrimonio storico e religioso cittadino.

Il recupero del loggiato si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione degli spazi del centro storico avviato dall’amministrazione comunale, che vede coinvolta anche la riqualificazione estetica di Palazzo Ina, i cui lavori sono già in corso e in fase avanzata di realizzazione.



Nei mesi scorsi, infatti, è partito il primo step dell’intervento sul palazzo, finanziato con 150 mila euro dalla Regione Siciliana per il rifacimento della facciata e con 100 mila euro di risorse comunali. L’obiettivo è migliorare l’integrazione dell’edificio con il contesto urbano di piazza San Giovanni, attraverso un recupero che coinvolge il piano terra, la pavimentazione del sottopasso verso piazzetta Monsignor Tidona e i rivestimenti, con l’utilizzo di materiali legati alla tradizione locale come la pietra pece.

“Piazza San Giovanni è uno dei luoghi simbolo della nostra città e il lavoro che stiamo portando avanti va nella direzione della sua valorizzazione – spiega l’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri –. Da una parte abbiamo un intervento importante su Palazzo Ina, che consentirà di migliorarne l’inserimento nel contesto della piazza, dall’altra il recupero del loggiato della Cattedrale, un elemento architettonico di grande valore che merita di essere restituito alla sua bellezza originaria”.

“L’obiettivo – aggiunge Gurrieri – è quello di prendersi cura degli spazi del nostro centro storico, non soltanto attraverso il recupero degli immobili, ma anche favorendo un nuovo utilizzo dei luoghi. Per questo è stato siglato un protocollo d’intesa con la parrocchia Cattedrale per l’utilizzo degli spazi parrocchiali per attività culturali e sociali promosse dal Comune o realizzate insieme alle tante realtà associative del territorio”.



Il protocollo tra Comune e parrocchia rappresenta infatti un ulteriore tassello della strategia di valorizzazione del centro storico: gli spazi della Cattedrale potranno diventare luoghi per iniziative culturali, eventi e attività rivolte alla comunità.

Piazza San Giovanni, dunque, si prepara a cambiare volto attraverso una serie di interventi coordinati che puntano a rafforzarne il ruolo di luogo identitario della città, migliorandone il decoro e la fruibilità per residenti e visitatori.

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