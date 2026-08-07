Cocaina nascosta in bagno: arrestato 52enne ai domiciliari con 65 grammi di droga

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Nuovo colpo allo spaccio di droga nel territorio di Ragusa. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa hanno arrestato un uomo di 52 anni, L.S., gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio nel capoluogo ibleo, con particolare attenzione alle situazioni già note alle forze dell’ordine.

Controllo ai domiciliari e scoperta della cocaina nascosta

L’uomo si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti vicende legate agli stupefacenti. Proprio durante un controllo di routine, i militari hanno notato alcune circostanze ritenute sospette che hanno portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata. Nel corso della verifica all’interno dell’abitazione è stato individuato un nascondiglio ricavato in un’intercapedine di un bagno in fase di ristrutturazione.

All’interno era occultato un contenitore per creme utilizzato per nascondere un consistente quantitativo di cocaina.

Sequestrati 65 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento

La perquisizione è stata successivamente estesa agli altri ambienti della casa, consentendo ai militari di trovare ulteriore materiale ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Sono stati infatti rinvenuti strumenti per il confezionamento delle dosi e un grosso bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per pesare lo stupefacente prima della vendita.

Gli accertamenti effettuati presso il Comando dei Carabinieri di piazza Caduti di Nassirya hanno permesso di quantificare la droga sequestrata in circa 65 grammi di cocaina. Di questa, circa 50 grammi erano ancora confezionati sottovuoto.

Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio al dettaglio fino a 10 mila euro.

Arresto in flagranza e trasferimento in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, il 52enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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