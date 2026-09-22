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Necrologi: E’ deceduta Lucrezia Carletto

Necrologi: E’ deceduta Lucrezia Carletto

22 Set 2026 12:52
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Dopo una lunga malattia, assistita amorevolmente dalle figlie, si è spenta la Signora

Lucrezia Carletto
vedova Armenia

Ne danno il triste annuncio le figlie Antonella, Enza e Mariolina, i generi, i nipoti Daniele e Simone ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati mercoledì 23 settembre alle ore 15:00 nella Chiesa di S. Elena.

Non fiori ma opere di bene, le offerte saranno devolute in beneficenza.

Si ringraziano quanti vorranno partecipare per l’ultimo saluto.

Modica, 22 settembre 2026.

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