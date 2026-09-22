Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: E’ deceduta Lucrezia Carletto
22 Set 2026 12:52
Dopo una lunga malattia, assistita amorevolmente dalle figlie, si è spenta la Signora
Lucrezia Carletto
vedova Armenia
Ne danno il triste annuncio le figlie Antonella, Enza e Mariolina, i generi, i nipoti Daniele e Simone ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati mercoledì 23 settembre alle ore 15:00 nella Chiesa di S. Elena.
Non fiori ma opere di bene, le offerte saranno devolute in beneficenza.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 22 settembre 2026.
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