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Necrologi: È scomparsa Orazia Palazzolo

Necrologi: È scomparsa Orazia Palazzolo

07 Nov 2026 16:10
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Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi si è spenta la signora

Orazia Palazzolo
in Guarrasi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio lo sposo, la figlia Carmela, il genero Salvatore, i nipoti Stefano con Federica, Antonio con Marta, la sorella Lina, il cognato Giovanni, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 9 c.m. alle ore 10:30 nella chiesa Sacra Famiglia (Frigintini).

Dopo le esequie la salma sarà traslata nel cimitero di Modica.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite

Frigintini, 7 novembre 2026

Servizi funebri La Nazionale – Giorgio Distefano, via Garibaldi 24, Ragusa

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