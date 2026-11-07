Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparsa Orazia Palazzolo
07 Nov 2026 16:10
Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi si è spenta la signora
Orazia Palazzolo
in Guarrasi
di anni 85
Ne danno il triste annuncio lo sposo, la figlia Carmela, il genero Salvatore, i nipoti Stefano con Federica, Antonio con Marta, la sorella Lina, il cognato Giovanni, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 9 c.m. alle ore 10:30 nella chiesa Sacra Famiglia (Frigintini).
Dopo le esequie la salma sarà traslata nel cimitero di Modica.
Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite
Frigintini, 7 novembre 2026
Servizi funebri La Nazionale – Giorgio Distefano, via Garibaldi 24, Ragusa
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