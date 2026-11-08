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Necrologi: È scomparso Gaetano Coniglione

Necrologi: È scomparso Gaetano Coniglione

08 Nov 2026 10:09
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Oggi, serenamente, munito dei conforti religiosi si è spento il signor

Gaetano Coniglione
Maresciallo in pensione della Polizia Penitenziaria
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie Veronica ed Erica, i generi, il fratello, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 9 novembre, alle ore 12.00, nella parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria del caro Gaetano.

Dopo le esequie il feretro sarà traslato nella cappella di famiglia nel cimitero di Licodia Eubea.

Si dispensa dalle visite

Ragusa, 8 novembre 2026

Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa

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