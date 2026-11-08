Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Gaetano Coniglione
08 Nov 2026 10:09
Oggi, serenamente, munito dei conforti religiosi si è spento il signor
Gaetano Coniglione
Maresciallo in pensione della Polizia Penitenziaria
di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie Veronica ed Erica, i generi, il fratello, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati domani, lunedì 9 novembre, alle ore 12.00, nella parrocchia San Giuseppe Artigiano.
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria del caro Gaetano.
Dopo le esequie il feretro sarà traslato nella cappella di famiglia nel cimitero di Licodia Eubea.
Si dispensa dalle visite
Ragusa, 8 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa
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