Tenta il furto mentre la famiglia veglia il defunto: arrestato dalla Polizia a Vittoria

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Ha scelto uno dei momenti più delicati per una famiglia, quello della veglia funebre, pensando probabilmente di trovare l’abitazione più vulnerabile. Il piano, però, è fallito grazie all’intervento della Polizia.

È accaduto a Vittoria, dove gli agenti del Commissariato hanno arrestato un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, sorpreso mentre avrebbe tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione i cui familiari erano impegnati a vegliare un congiunto deceduto nella stessa giornata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe riuscito a introdursi nell’area dell’abitazione e a impossessarsi di un’automobile custodita nel garage attiguo. Il tentativo di fuga, però, è durato poco: gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato.

Condotto negli uffici del Commissariato di Vittoria per gli adempimenti di rito, dopo l’interlocuzione con il magistrato di turno l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa.

Una vicenda che colpisce non soltanto per il reato contestato, ma soprattutto per il contesto nel quale sarebbe stato commesso: mentre una famiglia era raccolta nel dolore per la perdita di un proprio caro.

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