Trova un portafoglio con 2.900 euro e lo consegna ai Carabinieri: da Ragusa una storia che fa bene al cuore

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Ci sono notizie che, per una testata giornalistica, è sempre un piacere raccontare. Sono quelle che, per un momento, mettono da parte cronaca, problemi e difficoltà quotidiane e ci ricordano che, nonostante tutto, c’è ancora spazio per la bontà, l’altruismo e la generosità.

È la storia di un 52enne di origini marocchine, residente nel Ragusano, che nei giorni scorsi ha trovato un portafoglio contenente documenti personali, carte di pagamento e circa 2.900 euro in contanti. Avrebbe potuto limitarsi a raccogliere il portafoglio e proseguire per la propria strada. Ha invece scelto di fare la cosa giusta.

Il ritrovamento è avvenuto in Contrada Majorana, a Ragusa, all’interno di una stazione di servizio. Il portafoglio era stato lasciato, probabilmente per una dimenticanza e nella fretta di ripartire dopo il rifornimento, sulla colonnina dell’impianto.

Il 52enne era diretto al lavoro a Comiso, ma senza esitazione ha deciso di tornare indietro e consegnare quanto aveva trovato al Comando Provinciale dei Carabinieri. Un gesto semplice, ma tutt’altro che scontato. Grazie ai documenti presenti all’interno del portafoglio, i militari sono riusciti a risalire rapidamente al proprietario: un 41enne ragusano, infermiere presso una struttura ospedaliera del Catanese.

Dopo alcune ore, l’uomo è stato contattato dai Carabinieri e ha potuto riavere tutto ciò che aveva smarrito. Tutto, fino all’ultimo euro. Nessun documento mancante, nessuna carta e, soprattutto, nessuna banconota sottratta. Ed è proprio questo il particolare che rende questa storia ancora più significativa. Il 41enne, profondamente grato, ha voluto contattare personalmente il 52enne per ringraziarlo del gesto compiuto.

Siamo abituati a raccontare ogni giorno fatti di cronaca, problemi, emergenze e vicende che spesso lasciano amarezza. Per questo, quando arriva una storia come questa, è davvero un piacere darle spazio. Perché non è soltanto la storia di un portafoglio ritrovato. È la storia di una persona che, davanti a qualcosa che non gli apparteneva, ha scelto di comportarsi con onestà. Senza sapere chi fosse il proprietario, senza aspettarsi nulla in cambio e senza sapere se quel gesto sarebbe mai stato raccontato.

Sono proprio queste le notizie che ci fanno riflettere. Ci ricordano che, accanto alle tante cose che non vanno, esistono ancora persone capaci di fermarsi, di pensare agli altri e di fare semplicemente ciò che è giusto. Un portafoglio con quasi 3.000 euro poteva diventare una tentazione. È diventato, invece, l’occasione per compiere un gesto di altruismo. E forse è questo il messaggio più bello che possiamo portare con noi da questa vicenda: siamo ancora umani.

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