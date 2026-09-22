Circa 700 incarichi per la dirigenza sanitaria, proroghe invece dei rinnovi per 119 professionisti del comparto. È il paradosso che emerge all’Asp di Ragusa, dove due percorsi sembrano viaggiare a velocità diverse. E la domanda è inevitabile: si stanno creando figli e figliastri? A decidere non sono soltanto numeri e delibere. Dietro gli incarichi ci […]
Aggredito in strada e rapinato del monopattino: 26enne finisce in ospedale a Vittoria
22 Set 2026 12:00
Un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh e residente a Vittoria, è stato aggredito questa mattina da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo colpito, gli avrebbero portato via il monopattino.
Secondo quanto raccontato dalla vittima ai sanitari e successivamente agli agenti di Polizia, il giovane sarebbe stato bloccato in strada da alcuni ragazzi, apparentemente italiani. Uno di loro lo avrebbe colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra. Subito dopo il gruppo si sarebbe allontanato portando con sé il monopattino.
Il 26enne è stato soccorso da uno zio residente a Comiso, che lo ha accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una profonda ferita al naso e stanno verificando la presenza di una possibile frattura. Sul caso indaga la Polizia, che sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare gli autori dell’aggressione e della rapina.
© Riproduzione riservata