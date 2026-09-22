Aggredito in strada e rapinato del monopattino: 26enne finisce in ospedale a Vittoria

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Un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh e residente a Vittoria, è stato aggredito questa mattina da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo colpito, gli avrebbero portato via il monopattino.

Secondo quanto raccontato dalla vittima ai sanitari e successivamente agli agenti di Polizia, il giovane sarebbe stato bloccato in strada da alcuni ragazzi, apparentemente italiani. Uno di loro lo avrebbe colpito con un pugno al volto, facendolo cadere a terra. Subito dopo il gruppo si sarebbe allontanato portando con sé il monopattino.

Il 26enne è stato soccorso da uno zio residente a Comiso, che lo ha accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una profonda ferita al naso e stanno verificando la presenza di una possibile frattura. Sul caso indaga la Polizia, che sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare gli autori dell’aggressione e della rapina.

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