Chiaramonte Gulfi, addio a Lucia Scollo: lunedì i funerali al Convento dei Frati Minori

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È morta all’età di 89 anni Lucia Scollo, vedova Bentivegna. A darne il triste annuncio sono i figli, il genero, le nuore, i nipoti e il pronipote.

I funerali si svolgeranno lunedì 21 settembre a Chiaramonte Gulfi, presso il Convento dei Frati Minori. Il corteo funebre partirà alle 15.30 dall’abitazione di via Tommaso Chiavola 5, per raggiungere il luogo della celebrazione.

La famiglia ha chiesto di essere dispensata dalle visite. Le offerte saranno devolute alla Protezione civile.

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