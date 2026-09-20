Vittoria, una forbice arrugginita e una scoperta inattesa al serbatoio di via Fanti

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Tranciati i cavi che alimentano i faretti del serbatoio di via Fanti, a Vittoria. Secondo la ricostruzione riportata dal collega Giovanni Di Gennaro, ignoti si sono introdotti nell’area e hanno danneggiato l’impianto di illuminazione utilizzando una forbice in ferro arrugginita, poi ritrovata sul posto e sequestrata dalla Polizia locale.

A scoprire il danneggiamento è stato un operaio comunale, che ha avvertito l’assessore Campailla. Quest’ultimo ha raggiunto il sito, tra i più antichi della città. Informato dell’accaduto, il comandante della Polizia locale Alessandro Basile ha disposto l’intervento degli agenti.

Il personale intervenuto ha messo in sicurezza l’area e sequestrato la forbice per consentire eventuali accertamenti tecnici. La ricerca di impronte o altre tracce potrà contribuire a ricostruire l’intrusione e a individuare i responsabili.

Intervenire sull’impianto avrebbe potuto esporre l’autore del gesto a una scarica elettrica. Restano da chiarire le modalità del danneggiamento e le sue motivazioni. ( foto dal profilo Fb del collega Gianni Di Gennaro)



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