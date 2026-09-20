Tre incidenti in tre giorni alla rotatoria per Punta Secca: grave un giovane motociclista

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Tre incidenti in tre giorni, l’ultimo con un giovane motociclista rimasto gravemente ferito. La nuova rotatoria lungo la strada che collega Santa Croce Camerina a Punta Secca, nella zona della Madonnina, in contrada Vignazze, finisce al centro delle preoccupazioni per la sicurezza e di un duro intervento del presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello. Secondo le prime informazioni, il giovane, di Comiso, viaggiava questa mattina da Caucana in direzione di Santa Croce Camerina quando avrebbe urtato un cordolo della rotatoria, venendo sbalzato dalla moto. Soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso, sarebbe in gravi condizioni. La dinamica resta da chiarire: le prime ricostruzioni non consentono di stabilire le cause dell’incidente né eventuali responsabilità. Nel bilancio dei tre giorni, secondo quanto segnalato, risultano coinvolti complessivamente due motocicli e un’automobile.

Agnello: segnalazioni durante tutta l’estate

A intervenire è il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello, che esprime vicinanza al motociclista e alla sua famiglia e solleva interrogativi sulla gestione del cantiere e sulla visibilità della nuova sistemazione stradale. “Tre incidenti in tre giorni non sono fatalità”, afferma Agnello, secondo il quale sarebbe stato necessario predisporre preventivamente una segnaletica più adeguata, tenendo conto delle criticità dell’incrocio. Il presidente riferisce di segnalazioni arrivate durante tutta l’estate da residenti e automobilisti, riguardanti le transenne e la scarsa visibilità dei cordoli, soprattutto nelle ore notturne. Pur richiamando la prudenza alla guida, Agnello contesta all’amministrazione carenze nel monitoraggio dei lavori e nell’ascolto dei cittadini. L’opera, finanziata con fondi regionali, era stata annunciata proprio con l’obiettivo di rendere più sicuro un incrocio particolarmente trafficato durante la stagione turistica.

Il richiamo alla rotatoria di contrada Grassullo

Agnello estende l’appello alla rotatoria provvisoria sulla SP 110, in corrispondenza del collegamento con la SP 37, in contrada Grassullo, della quale segnala la precarietà. Richiama inoltre la necessità delle rotatorie sulla Santa Croce–Punta Braccetto e in contrada Filippello, lungo la Santa Croce–Scoglitti: interventi che, sostiene, la cittadinanza attende da tempo.Restano da accertare le circostanze dei singoli incidenti. Le contestazioni sulla sicurezza della rotatoria e sulla gestione dei lavori rappresentano la posizione del presidente del Consiglio comunale; nel materiale disponibile non è presente una replica dell’amministrazione.

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