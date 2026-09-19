A Modica ladro si arrampica lungo un tubo e piomba nella camera da letto: donna faccia a faccia con il rapinatore

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Si è ritrovata un estraneo dentro casa, praticamente davanti al letto, dopo che l’uomo era riuscito a raggiungere l’abitazione arrampicandosi lungo una conduttura di scarico. Poi le minacce e la richiesta di consegnare subito il denaro. Una scena improvvisa e inquietante, consumata all’interno di un’abitazione privata di Modica e conclusasi con l’arresto di un 26enne da parte della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Modica, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe riuscito a introdursi nell’immobile dopo essersi arrampicato lungo una tubazione di scarico delle acque reflue. Una volta all’interno avrebbe raggiunto direttamente la camera da letto, trovandosi davanti la proprietaria di casa. A quel punto avrebbe intimato alla donna, con minacce, di consegnargli tutto il denaro contante presente nell’abitazione.

Ma qualcosa, nei suoi piani, è andato storto. La donna ha reagito con decisione, sorprendendo il presunto rapinatore e riuscendo a sfruttare quei pochi istanti di esitazione per uscire dall’abitazione, raggiungere la strada e dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della Polizia di Stato che, avviate le ricerche nella zona, hanno individuato il 26enne poco distante mentre avrebbe tentato di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Il giovane è stato arrestato in flagranza con le accuse di tentata rapina aggravata e violazione di domicilio. Dopo gli adempimenti di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, le contestazioni dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento.

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