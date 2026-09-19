Ferrovia Ragusa-Palermo: il viaggio scende a 4 ore e 24 minuti

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La riapertura dell’intera linea ferroviaria Palermo-Catania, avvenuta lunedì 14 settembre dopo la conclusione dei lavori tra Caltanissetta Xirbi e Termini Imerese, porta un effetto positivo anche per chi parte dalla provincia di Ragusa. Non nasce un nuovo collegamento diretto con Palermo, ma tornano possibili coincidenze ferroviarie a Caltanissetta Xirbi che riducono sensibilmente i tempi di percorrenza verso il capoluogo siciliano.

Il risultato più interessante riguarda Ragusa: nei giorni feriali si può arrivare a Palermo Centrale in 4 ore e 24 minuti, con un solo cambio. Il Regionale veloce 5470 parte da Modica alle 13.43, passa da Ragusa alle 14.05 e raggiunge Caltanissetta Xirbi alle 16.55. Sei minuti dopo, alle 17.01, parte il Regionale veloce 5513 per Palermo, dove l’arrivo è previsto alle 18.29. Da Ragusa sono quindi 4 ore e 24 minuti; da Modica 4 ore e 46.

Non è l’unica possibilità. Al mattino il 5466 parte da Modica alle 5.39, passa da Ragusa intorno alle 6 e arriva a Xirbi alle 8.50. La coincidenza delle 9.01 raggiunge Palermo alle 10.29 nei giorni non festivi: circa 4 ore e 28 minuti da Ragusa e 4 ore e 50 da Modica. Nei festivi lo stesso collegamento Palermo-Catania ha un orario leggermente diverso e arriva alle 10.34.

C’è poi la partenza delle 7.34 da Modica e delle 7.56 da Ragusa: arrivo a Caltanissetta Xirbi alle 10.54 e ripartenza alle 11.01 con il Regionale veloce 5491, che raggiunge Palermo alle 12.29. In questo caso il viaggio dura 4 ore e 33 minuti da Ragusa e 4 ore e 55 da Modica. Questa corsa dal ragusano, però, non circola nei giorni festivi e prefestivi.

Anche nel senso opposto si ottengono tempi simili. Una delle combinazioni più favorevoli parte da Palermo alle 15.31 e arriva a Caltanissetta Xirbi alle 17.00; alle 17.17 parte il Regionale veloce 5469 diretto nel ragusano, con arrivo a Ragusa alle 19.57 e a Modica alle 20.27. Significa 4 ore e 26 minuti Palermo-Ragusa e 4 ore e 56 Palermo-Modica, sempre con un solo cambio. Il 5469 non circola nei giorni festivi e prefestivi.

Modica-Caltanissetta: il tratto “nero del viaggio

Il miglioramento potrebbe essere più netto, ma risente dei tempi condizionati dal lungo percorso Modica-Ragusa-Gela-Canicattì-Caltanissetta. A cambiare è il tratto successivo: eliminati i bus sostitutivi utilizzati durante i lavori tra Caltanissetta e Palermo, le coincidenze tornano interamente ferroviarie. Prima del 14 settembre proprio quella interruzione spezzava il collegamento.

Ragusa e Modica restano lontane da Palermo in termini ferroviari, ma il dato nuovo è concreto: da Ragusa si può scendere sotto le quattro ore e mezza e da Modica sotto le cinque ore, con un solo cambio. Per una linea che per anni ha significato tempi molto più lunghi, è un passo avanti misurabile. Resta adesso il problema strutturale: velocizzare il collegamento del sud-est con Caltanissetta, perché è ancora lì che si consuma la parte maggiore del viaggio.

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