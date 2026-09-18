Farmaci e droga insieme: 28 pillole di Lyrica e hashish trovati addosso a un 19enne. Denunciato

Ventotto pillole di Lyrica 300 mg, 4,2 grammi di hashish e un coltello a serramanico nascosto sotto gli indumenti. È quanto la Polizia di Stato ha trovato durante una perquisizione personale a carico di un 19enne, denunciato in stato di libertà dagli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria.Un intervento che accende i riflettori anche sul possibile uso illecito di farmaci come il pregabalin, principio attivo del Lyrica, un medicinale soggetto a prescrizione medica che, se assunto senza controllo sanitario o in modo improprio, può provocare effetti anche pericolosi.Lyrica, un farmaco che può provocare sonnolenza e alterazioniIl Lyrica 300 mg contiene pregabalin, un farmaco utilizzato principalmente per il trattamento del dolore neuropatico, come terapia aggiuntiva in alcune forme di epilessia e, in determinate condizioni, per il disturbo d’ansia generalizzato.Il medicinale agisce sul sistema nervoso e può provocare sonnolenza, vertigini, stanchezza e alterazioni della coordinazione. In caso di abuso, soprattutto a dosaggi elevati o in associazione con alcol, oppioidi e altri farmaci sedativi, i rischi possono aumentare sensibilmente.Tra le conseguenze più gravi vi sono confusione, perdita di coscienza e depressione respiratoria, una condizione che può mettere in pericolo la vita. Il pregabalin può inoltre determinare dipendenza e sintomi da astinenza in caso di interruzione improvvisa dopo un uso prolungato.Proprio per i suoi effetti sul sistema nervoso, il farmaco può essere oggetto di uso improprio e di commercio illegale. Il ritrovamento delle pillole durante un controllo antidroga, tuttavia, non dimostra da solo che fossero destinate allo spaccio: saranno gli accertamenti a chiarire la loro provenienza e la loro eventuale destinazione.L’intervento della Polizia nel centro storicoL’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato sta portando avanti nel centro storico di Vittoria, attraverso i consueti servizi di controllo del territorio.Nel corso dei controlli, il giovane avrebbe manifestato un evidente stato di inquietudine, comportamento che ha insospettito gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria e li ha spinti ad approfondire le verifiche.La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 19enne 4,2 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish, oltre alle 28 pillole denominate “Lyrica 300 mg”.Durante lo stesso intervento, i poliziotti hanno trovato anche un coltello a serramanico in ferro, occultato sotto gli indumenti.Alla luce di quanto emerso, il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.Il caso riporta l’attenzione non soltanto sulla presenza di hashish nel circuito dello spaccio, ma anche sulla necessità di contrastare l’eventuale circolazione illegale di medicinali soggetti a prescrizione, il cui uso fuori dal controllo medico può comportare rischi significativi per la salute.