Bollo auto, nel 2027 scatta l’esenzione: nel Ragusano potrebbe riguardare circa 140 mila persone. Ecco quali auto rientrano

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Non sarà un addio definitivo al bollo, almeno per il momento, ma per una parte consistente degli automobilisti il 2027 potrebbe trasformarsi in un anno senza tassa automobilistica. E in provincia di Ragusa la platea potenziale potrebbe aggirarsi, secondo una nostra stima elaborata sui dati ACI e MIT, attorno alle 140 mila persone. Il decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026 ha introdotto infatti l’esenzione dal bollo, per il solo 2027, a favore delle persone fisiche proprietarie di un’autovettura alimentata a benzina o gasolio, anche ibrida, con potenza non superiore a 80 kW. Il beneficio riguarda un solo veicolo per persona e soltanto se regolarmente assicurato. La soglia degli 80 kW corrisponde a poco meno di 109 cavalli. Non conta dunque la cilindrata, né il valore commerciale dell’auto: il numero da guardare è quello riportato sul libretto di circolazione alla voce P.2.

Se avete due auto, non scegliete voi quale esentare

Il meccanismo contiene però una precisazione importante. Se una stessa persona possiede più automobili che rispettano il limite degli 80 kW, l’esenzione viene riconosciuta soltanto su una vettura e precisamente su quella con la potenza più bassa. Se le due vetture hanno la stessa potenza, viene agevolata quella che avrebbe comportato il bollo di importo inferiore. Per i motocicli e ciclomotori la disciplina è ancora più particolare: possono beneficiare dell’esenzione i proprietari che non possiedano già un’automobile fino a 80 kW sulla quale opera l’agevolazione. Anche in questo caso il beneficio è limitato a un solo mezzo.

Quali auto non pagheranno il bollo

Non esiste, tecnicamente, un elenco chiuso di modelli: ciò che fa fede è la singola motorizzazione e la potenza indicata sul documento di circolazione. Uno stesso modello può quindi avere una versione esente e un’altra esclusa. Tra le vetture e le motorizzazioni oggi più diffuse che rispettano il limite degli 80 kW rientrano, secondo la ricognizione pubblicata da ANSA:

Fiat Panda 1.0 FireFly Hybrid, 51 kW; Fiat 500 1.0 Hybrid, 51 kW; Fiat 600 1.2 Hybrid, 74 kW.

1.0 FireFly Hybrid, 51 kW; 1.0 Hybrid, 51 kW; 1.2 Hybrid, 74 kW. Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid, 74 kW; Jeep Avenger 1.2 benzina ed e-Hybrid da 74 kW.

1.2 Hybrid, 74 kW; 1.2 benzina ed e-Hybrid da 74 kW. Dacia Sandero 1.0 SCe da 49 kW e TCe Eco-G GPL da 74 kW; Dacia Jogger e Duster Eco-G da 74 kW.

1.0 SCe da 49 kW e TCe Eco-G GPL da 74 kW; e Eco-G da 74 kW. Renault Clio 1.0 SCe da 49 kW e TCe da 67 kW; Renault Captur 1.0 TCe GPL da 74 kW; Renault Twingo 1.0 SCe da 48 kW.

1.0 SCe da 49 kW e TCe da 67 kW; 1.0 TCe GPL da 74 kW; 1.0 SCe da 48 kW. Toyota Aygo X 1.0 benzina da 53 kW e alcune precedenti versioni di Toyota Yaris 1.0 da 53 kW.

1.0 benzina da 53 kW e alcune precedenti versioni di da 53 kW. Peugeot 208 1.2 PureTech nelle versioni da 55 e 74 kW; Peugeot 2008 1.2 nelle versioni da 74 kW.

1.2 PureTech nelle versioni da 55 e 74 kW; 1.2 nelle versioni da 74 kW. Citroën C3 benzina e Hybrid da 74 kW; Citroën C3 Aircross 1.2 da 74 kW.

benzina e Hybrid da 74 kW; 1.2 da 74 kW. Opel Corsa 1.2 nelle versioni da 55 e 74 kW; Opel Mokka 1.2 nelle versioni da 74 kW.

1.2 nelle versioni da 55 e 74 kW; 1.2 nelle versioni da 74 kW. Volkswagen Polo 1.0 TSI da 59 o 70 kW; T-Cross e Taigo 1.0 TSI da 70 kW.

1.0 TSI da 59 o 70 kW; e 1.0 TSI da 70 kW. Skoda Fabia 1.0 MPI da 59 kW e TSI da 70 kW; Skoda Kamiq 1.0 TSI da 70 kW.

1.0 MPI da 59 kW e TSI da 70 kW; 1.0 TSI da 70 kW. Seat Ibiza 1.0 da 59 o 70 kW; Seat Arona 1.0 TSI da 70 kW.

1.0 da 59 o 70 kW; 1.0 TSI da 70 kW. Hyundai i10 1.0 e 1.2 da 49 e 61 kW; Hyundai i20 1.0 mild hybrid da 74 kW; Hyundai Bayon nelle versioni da 61 e 74 kW.

1.0 e 1.2 da 49 e 61 kW; 1.0 mild hybrid da 74 kW; nelle versioni da 61 e 74 kW. Kia Picanto da 49 e 61 kW; Kia Stonic da 61 e 74 kW.

da 49 e 61 kW; da 61 e 74 kW. Suzuki Ignis e Suzuki Swift 1.2 Hybrid da 61 kW.

e 1.2 Hybrid da 61 kW. Mazda 2 1.5 nelle versioni da 55 e 66 kW.

1.5 nelle versioni da 55 e 66 kW. MG ZS 1.5 benzina da 78 kW e le versioni della MG3 che rimangono sotto la soglia degli 80 kW.

1.5 benzina da 78 kW e le versioni della che rimangono sotto la soglia degli 80 kW. Tra le auto non più in produzione ma ancora molto diffuse rientrano anche versioni della Ford Fiesta 1.1 benzina da 55 kW.

Un caso da non confondere è quello dell’Alfa Romeo Junior: l’attuale versione ibrida da 100 kW supera il limite e quindi non rientra nell’esenzione; un’eventuale futura motorizzazione inferiore agli 80 kW dovrebbe essere valutata separatamente.

E in provincia di Ragusa quanti potrebbero non pagarlo?

Qui il dato diventa particolarmente interessante. L’ACI certificava per la provincia di Ragusa, alla fine del 2024, 235.402 autovetture e 43.465 motocicli, per un totale di quasi 279 mila mezzi appartenenti alle due categorie principali interessate dal provvedimento. Il Ministero delle Infrastrutture ha inoltre diffuso il dato complessivo siciliano: nell’Isola ci sono 3.454.169 veicoli sotto la soglia considerata e una platea di 2.172.791 persone fisiche potenzialmente beneficiarie, proprio perché ciascun proprietario può ottenere una sola esenzione.

Incrociando questi dati con il peso del parco veicolare ragusano, si può formulare una stima prudente. Applicando alla provincia di Ragusa la stessa incidenza registrata complessivamente in Sicilia, i veicoli ragusani astrattamente compatibili con l’agevolazione potrebbero essere nell’ordine di 220-225 mila. Ma, poiché il beneficio spetta una sola volta per ciascuna persona fisica, il numero realistico dei contribuenti che nel Ragusano potrebbero effettivamente non versare il bollo si collocherebbe attorno a 140-145 mila persone. È una stima statistica di RagusaOggi, non un dato ufficiale provinciale:

Attenzione alla Sicilia: serve anche l’accordo con la Regione

C’è infine un dettaglio decisivo per i siciliani. Il decreto stabilisce che nelle Regioni a statuto speciale, Sicilia compresa, l’esenzione si applica previo accordo con l’autonomia speciale titolare della tassa automobilistica. Non basta quindi appartenere alla fascia degli 80 kW: per l’effettiva applicazione in Sicilia dovrà essere completato anche questo passaggio istituzionale. Il Governo ha previsto complessivamente 2,293 miliardi di euro per compensare Regioni e Province autonome del minor gettito derivante dall’esenzione 2027. Per capire se la propria automobile rientra nella misura, la verifica più semplice resta dunque una: prendere il libretto e cercare il campo P.2. Se il numero indicato è 80 o inferiore, l’auto supera il primo e fondamentale requisito dell’esenzione.

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