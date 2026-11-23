Modica, spaccio accanto a una scuola media in via Vittorio Veneto: arrestato 30enne

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TK Un pomeriggio qualunque in via Vittorio Veneto, nel cuore di Modica bassa, a due passi da una scuola media. È lì che i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato, la scorsa settimana, un 30enne modicano: secondo l’accusa avrebbe ceduto cocaina e hashish a un 25enne, anche lui di Modica, in cambio di denaro. Lo ha reso noto oggi il Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa.

Gli sguardi, il vicolo e il bar

A far scattare il controllo è stato l’atteggiamento di un gruppo di persone notato da due militari dell’Aliquota radiomobile in transito lungo via Vittorio Veneto. Dopo aver parlato tra loro guardandosi continuamente intorno, i presenti si sono allontanati in fretta: due uomini hanno imboccato un vicolo accanto all’istituto scolastico, un terzo è andato a sedersi ai tavolini di un bar vicino.

I Carabinieri sono rimasti a osservare. Poco dopo uno dei due è uscito dal vicolo, ha raggiunto il bar e ha scambiato qualcosa con l’uomo seduto al tavolino. A quel punto è scattato il controllo, con l’arrivo di altre pattuglie chiamate nel frattempo.

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Sette dosi nella manica del giubbotto

La perquisizione ha dato ragione ai militari. Nella manica del giubbotto del 25enne seduto al bar c’erano circa 4 grammi di cocaina già divisi in sette dosi e un’altra dose di hashish. Il 30enne aveva con sé circa 450 euro. Nella sua abitazione è stata poi trovata un’ulteriore dose di hashish di circa 3 grammi. Controllato anche un terzo ragazzo, entrato nel vicolo insieme al 30enne: in tasca aveva una dose di cocaina.

Domiciliari confermati dopo il rito direttissimo

Il 30enne è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Ragusa, posto agli arresti domiciliari. Il giudice, al termine del rito direttissimo, ha confermato la misura. Il 25enne, per il quale i Carabinieri ritengono che le dosi fossero già pronte per essere cedute a sua volta, è stato denunciato a piede libero: entrambi dovranno rispondere di violazione della normativa sugli stupefacenti. Il terzo giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa come assuntore. Droga e denaro, ritenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati.

Non è il primo intervento antidroga in città: a settembre i Carabinieri avevano fermato un modicano di 52 anni con la cocaina e 40 mila euro in contanti in casa. Come sempre, le accuse dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti: fino a sentenza definitiva vale la presunzione di innocenza.

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