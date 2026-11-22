Scuole iblee, solo 34 edifici su 215 hanno l’agibilità registrata: i dati sono fermi

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Soltanto 34 edifici scolastici su 215 censiti nella provincia di Ragusa risultano dotati di agibilità. Per altri 180 l’attestazione non risulta registrata, mentre per uno il dato non è disponibile. È quanto emerge dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativa all’anno scolastico 2024/25, già analizzata da RagusaOggi lo scorso settembre. A distanza di oltre un anno dal periodo di riferimento della rilevazione, non sono disponibili nuovi dati provinciali che consentano di stabilire se e quanto la situazione sia migliorata.

La questione torna di attualità oggi, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Cittadinanzattiva ha presentato un’istanza di accesso civico al Ministero per ottenere l’aggiornamento delle banche dati sull’edilizia scolastica e sugli studenti, ancora ferme all’anno scolastico 2024/25. Un ritardo che rende difficile valutare i risultati degli interventi realizzati e conoscere le condizioni effettive degli edifici frequentati ogni giorno da migliaia di studenti. Secondo l’associazione, da settembre 2025 si sono verificati in Italia 86 episodi di crollo nelle scuole: 68 tra settembre 2025 e agosto 2026 e altri 18 dall’inizio del nuovo anno scolastico fino al 20 novembre. Si tratta degli episodi censiti dall’organizzazione, non necessariamente della totalità di quelli avvenuti nel Paese.

I dati nazionali confermano la diffusione delle carenze documentali: il 59 per cento degli edifici scolastici risulta privo del certificato di agibilità, il 58,36 per cento della certificazione antincendio e il 42,09 per cento del collaudo statico. Nel Ragusano la quota di edifici con agibilità registrata si ferma al 15,8 per cento, contro circa il 41 per cento nazionale. Una differenza di circa 25 punti percentuali, da considerare con cautela per la possibile diversa composizione delle rilevazioni.

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Come già precisato, l’assenza di una certificazione nella banca dati non equivale automaticamente a una dichiarazione di inagibilità: può dipendere da documentazione non acquisita, procedure amministrative incomplete oppure informazioni non aggiornate. Resta tuttavia una carenza rilevante, perché non permette di distinguere con precisione gli edifici regolarmente certificati da quelli per i quali sono ancora necessari accertamenti o adempimenti.

Il cedimento alla Matteotti di Vittoria

Nel territorio ragusano la sicurezza degli edifici scolastici è tornata al centro dell’attenzione nell’ottobre scorso, quando alla scuola secondaria di I grado Matteotti di Vittoria si è verificato il cedimento di una parte del soffitto durante le lezioni. L’episodio ha determinato la sospensione delle attività e l’avvio di verifiche e interventi di messa in sicurezza, estesi anche agli ambienti del complesso Pappalardo. Il Comune ha successivamente annunciato controlli sulle coperture di tutti gli edifici scolastici di propria competenza, cominciando dalle scuole Fuschi e Pappalardo. L’episodio di Vittoria richiama un problema che va oltre la presenza delle certificazioni. La sicurezza dipende anche dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dalla frequenza dei controlli e dalla capacità di individuare tempestivamente situazioni di deterioramento. I cedimenti di intonaci, controsoffitti ed elementi non strutturali possono verificarsi anche in edifici che non presentano problemi di stabilità generale.

A Ragusa sei interventi finanziati per la prevenzione incendi

Negli ultimi mesi sono stati annunciati nuovi finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici. Alla fine del 2025 il Comune di Ragusa aveva comunicato l’assegnazione di 860 mila euro per cinque progetti di prevenzione incendi riguardanti i plessi Diodoro Siculo, Cesare Battisti, Ecce Homo, Quasimodo di via Portovenere e Vann’Antò. Il mese scorso è arrivata anche l’ammissione a finanziamento del progetto relativo alla scuola Palazzello, inizialmente rimasto in graduatoria. Per quest’ultimo intervento la conclusione dei lavori è prevista entro il 30 aprile 2027.

I sei progetti rappresentano un investimento nel miglioramento delle condizioni degli edifici. Già nel marzo 2025 l’amministrazione comunale aveva dichiarato che sei scuole disponevano della certificazione antincendio e che per le altre erano state avviate le procedure necessarie.

Oltre 14 milioni per la sicurezza degli istituti superiori

Un altro capitolo riguarda gli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio comunale di Ragusa, responsabile degli istituti superiori. Nel Documento unico di programmazione 2026–2028 sono riportati otto interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico, per un importo complessivo di oltre 14,19 milioni di euro, finanziati attraverso programmi successivamente confluiti nel Pnrr. Gli interventi riguardano l’Ipsia e il complesso Mazzini-Cannizzaro di Vittoria, due edifici dell’istituto Curcio di Ispica, il Cataudella di Scicli, il Carducci di Comiso, il Principi Grimaldi di Modica e gli spogliatoi del complesso Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa.

Secondo lo stato di avanzamento contenuto nel documento, aggiornato al 30 giugno 2025, due interventi risultavano ultimati, mentre gli altri sei erano ancora in esecuzione. Il cronoprogramma prevedeva la conclusione dei lavori entro marzo 2026 e i collaudi entro giugno dello stesso anno.

Il messaggio del ministro

«La sicurezza di chi studia e lavora a scuola è una nostra priorità. Da novembre 2022 ad oggi siamo intervenuti su oltre il 25% degli edifici scolastici. Abbiamo investito nella sicurezza degli edifici già esistenti 6 miliardi di euro, di cui oltre un terzo con fondi nazionali e strutturali. Altri 1,187 miliardi sono stati spesi per realizzare 218 nuove scuole. Dopo decenni di trascuratezza la scuola italiana volta pagina». Lo dichiara oggi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «La sicurezza si costruisce anche imparando a riconoscere i rischi e a intervenire. Il protocollo con i Vigili del Fuoco prevede simulazioni di emergenza per gli studenti e percorsi di formazione per dirigenti, docenti e personale Ata sulle procedure di evacuazione e sulla gestione delle emergenze», aggiunge.

Cittadinanzattiva chiede 2,6 miliardi in tre anni

Il problema della sicurezza scolastica riguarda anche l’adattamento degli edifici ai cambiamenti climatici. Cittadinanzattiva ha chiesto un investimento straordinario nazionale di 2,6 miliardi di euro in tre anni, destinato alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni degli ambienti scolastici. L’associazione segnala che soltanto il 7,42 per cento degli edifici scolastici italiani risulta dotato di sistemi di climatizzazione o ventilazione. Un dato che assume particolare importanza nelle aree caratterizzate da temperature elevate, soprattutto nei mesi di settembre, maggio e giugno.

Il problema dei dati che non vengono aggiornati

A distanza di oltre due mesi dalla nostra precedente analisi, il numero degli edifici con agibilità registrata nella provincia resta dunque fermo a 34 su 215. Non perché sia stato accertato che nessun edificio abbia ottenuto nuove certificazioni, ma perché non è disponibile una rilevazione ministeriale provinciale più recente. Nel frattempo sono stati finanziati interventi, avviati cantieri e annunciati controlli. Ma per conoscerne i risultati servirebbe un quadro aggiornato che indichi, per ciascun edificio, le certificazioni disponibili, le verifiche effettuate, i lavori conclusi e quelli ancora necessari. È proprio questa la questione sollevata da Cittadinanzattiva con la richiesta di accesso civico al Ministero. Senza informazioni aggiornate, diventa difficile valutare se gli investimenti pubblici abbiano prodotto miglioramenti misurabili e quali siano le priorità ancora da affrontare.

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